Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη. Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος. Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών.

Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1 εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»

Μητσοτάκης: Σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του Γιώργου Παπαδάκη, εκφράζει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα social media.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του», γράφει ο Πρωθυπουργός.

Ανδρουλάκης: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εξέδωσε συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, αναφέροντας τα εξής:

«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.

Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών.

Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Φάμελλος: Η απώλειά του με αγγίζει βαθιά

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Βελόπουλος: Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο

Ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζει σε μήνυμά του για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη:

«Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά θλίψη μου για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός από τους εντιμότερους και πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας μας. Μιλώντας επί προσωπικού, ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε από τους λίγους δημοσιογράφους που στάθηκαν έντιμα απέναντι και στην Ελληνική Λύση όταν άλλοι «συνάδελφοι» απέκρυπταν πλήρως όχι μόνο τις θέσεις μας, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μας! Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε σημείο αναφοράς στην ελληνική δημοσιογραφία για δεκαετίες, με την αμεσότητά του, την εργατικότητά του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια και τον πολίτη. Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους τους συναδέλφους του. Η Ελλάδα χάνει έναν σπουδαίο επαγγελματία και έναν τίμιο άνθρωπο.

Καλό παράδεισο, Γιώργο».

Νατσιός: Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του

Ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γεωργίου Παπαδάκη.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για το θάνατο του δημοσιογράφου Γεώργιου Παπαδάκη. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να δίνει παρηγοριά στους οικείους τους», αναφέρει.

Παύλος Μαρινάκης: Θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου Γ. Παπαδάκη:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο.

Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Νέα Δημοκρατία: Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου Γιώργου Παπαδάκη. Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη των πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα προσθέτει:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης χάραξε την πορεία της ελληνικής τηλεόρασης για πολλές δεκαετίες και αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφική ζωή της χώρας.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».

ΣΥΡΙΖΑ: Στη μεγάλη διαδρομή του άφησε ανεξίτηλο το δημοσιογραφικό του αποτύπωμα

Σε συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει τα εξής:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε σήμερα ξαφνικά από τη ζωή, λέγοντας για τελευταία φορά καλημέρα στην Ελλάδα.

Στη μεγάλη διαδρομή του άφησε ανεξίτηλο το δημοσιογραφικό του αποτύπωμα. Ταυτόχρονα πέτυχε κάτι ιδιαίτερα σπάνιο: συνολική αποδοχή, εκτίμηση και σεβασμό, σε συνδυασμό με τη συνεπή αγάπη όλου του κόσμου, που τον εμπιστεύτηκε επί δεκαετίες για την πολύπλευρη και έγκυρη ενημέρωσή του.

Πρωτοπόρος στην τηλεόραση, άνοιξε νέους δρόμους ήδη από τη δεκαετία του 1980, συμμετέχοντας στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Από το 1992 και έπειτα κυριάρχησε επάξια στην πρωινή ενημέρωση, ώσπου το 2025 αποφάσισε να κλείσει αυτόν τον κύκλο, αποχωρώντας από την παρουσίαση της εκπομπής του, «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο που ταυτίστηκε με την ενημέρωση, που διακρίθηκε για το ήθος και τις αρχές του και που λειτούργησε ως δάσκαλος για πολλούς άλλους δημοσιογράφους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του».

ΚΚΕ: Άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη» αναφέρει σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων.

Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους», προσθέτει το ΚΚΕ.

Νέα Αριστερά: Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν δημοσιογράφο που σημάδεψε για δεκαετίες την πρωινή ενημέρωση στη χώρα μας. Με τη σταθερή, καθημερινή του παρουσία, διαμόρφωσε ένα αναγνωρίσιμο ύφος παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών, ταυτίστηκε με το ενημερωτικό προφίλ του ANT1 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής· δημιούργησε δημοσιογραφική σχολή, ανέδειξε πρόσωπα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρωινής ενημέρωσης όπως τη γνωρίσαμε. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του».