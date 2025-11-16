ΝΔ για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη: Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση και εντιμότητα  

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Σταμάτης

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

Όπως αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση ο πρώην Βουλευτής του κόμματος «γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

Και καταλήγει η ανακοίνωσή αναφέροντας ότι «ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

