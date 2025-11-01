ΝΔ: Εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα ως Κόμβος για την Εξωστρέφεια και την Καινοτομία στην Άμυνα»

Η Ελλάδα ως Κόμβος για την Εξωστρέφεια και την Καινοτομία στην Άμυνα
Φωτογραφία: Intime

Το δίπτυχο «εξωστρέφεια και καινοτομία» που βρίσκεται στον πυρήνα μιας σύγχρονης, ολιστικής πολιτικής για την εθνική άμυνα αποτέλεσε αντικείμενο της εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα ως Κόμβος για την Εξωστρέφεια και την Καινοτομία στην Άμυνα», που διοργάνωσαν η Γραμματεία Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύει την ελληνική αποτρεπτική και γεωπολιτική ισχύ, ενώ η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, μας καθιστά αναδυόμενο κόμβο καινοτομίας και εξωστρέφειας, επεσήμανε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, στην εκδήλωση την οποία παρακολούθησε σύσσωμη η ελληνική στρατιωτική ηγεσία, μεγάλος αριθμός κομματικών στελεχών και στελέχη από τον χώρο της άμυνας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πάνος Σταθόπουλος, και η αναπληρώτρια γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, Αντωνία Δήμου.

Στο πάνελ που ακολούθησε αποτέλεσε κοινή θέση ότι η χώρα μας, με περισσότερες από 400 ενεργές επιχειρήσεις, σημαντική τεχνογνωσία και κρίσιμη γεωπολιτική θέση, έχει την ευκαιρία να αναβαθμίσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη παραγωγής και τεχνολογίας. Ελληνικές εταιρείες και θεσμοί συγκλίνουν γύρω από την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την αμυντική τεχνολογία.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), αντιναύαρχος ε.α. Παναγιώτης Λυμπέρης, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο του ΕΛΚΑΚ ως γέφυρα μεταξύ των startups, των ερευνητικών κέντρων, της βιομηχανίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Φωτογραφία: Intime

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το ΕΛΚΑΚ χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα για την ανάπτυξη προϊόντων και προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασιών με ένα οικοσύστημα νέων, νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας, στις οποίες εργάζονται ορισμένα από τα καλύτερα ελληνικά μυαλά.

Στη συνέχεια, η επικεφαλής Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Τμήμα Καινοτομίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βαρβάρα Βασιλάκη επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μία έκρηξη της καινοτομίας και των startup επιχειρήσεων, ενημερώνοντας ότι στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» φιλοξενούνται περίπου 50 νεοφυείς επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων ειδικεύονται στη δημιουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την άμυνα και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, αυτόνομων drones, καθώς και προϊόντων για την προστασία κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων.

Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο αντιπτέραρχος ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη μίας Εθνικής ‘Αμυνας με καινοτομία και εξωστρέφεια, προκειμένου η Ελλάδα να διαθέτει την αναγκαία γεωπολιτική ισχύ που να διασφαλίζει τα συμφέροντα της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης ανέδειξε το ρόλο άλλων φορέων, όπως του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, στην υποστήριξη της αμυντικής καινοτομίας και στη διασύνδεση ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων του οικοσυστήματος.

Φωτογραφία: Intime

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Νικολέτα Πετανίδου. Ομιλητές και παριστάμενοι στην εκδήλωση υπογράμμισαν ήταν ότι η Ελλάδα διαθέτει ικανότητες, ανθρώπινο δυναμικό και είναι σε θέση να αναπτύξει ένα ισχυρό εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας που ενισχύει την εθνική άμυνα και την εξωστρέφεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

15:32 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

