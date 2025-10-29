Νατσιός: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών»

Νατσιός: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών»

«Δε θα σταματήσει ποτέ η “Νίκη” να αγωνίζεται για να αποτινάξει από την ιστορία μας και πάνω από τον λαό μας, αυτό τον λεκέ, αυτό το στίγμα που ονομάζεται προδοσία των Πρεσπών», δήλωσε ο Δημήτρης Νατσιός προσερχόμενος σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών – Από την Προδοσία στην Αποκατάσταση».

Ο πρόεδρος της «Νίκης» τόνισε ότι «τα Σκόπια έχουν δώσει άπειρες ευκαιρίες για να σβήσουμε αυτή την προδοτική συμφωνία. Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση κωφεύει, συνεχίζει την προδοσία αλλά εμείς στη ΝΙΚΗ με διάφορους τρόπους προσπαθούμε. Καταθέσαμε και πρόταση νόμου πριν από έναν περίπου χρόνο με σοβαρά επιχειρήματα να καταργήσουμε την προδοτική συμφωνία που έγινε στις Πρέσπες. Και κάποια στιγμή, γιατί αυτό επιτάσσει το ιστορικό δίκαιο, θα φύγει από πάνω μας αυτός ο λεκές που μαγαρίζει όλη την ιστορία μας».

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι Δρ. Μαρία Νεγρεπόντη- Δεληβάνη, πρ.Πρύτανης ΠΑ.ΜΑΚ, οικονομολόγος, Ανδρέας Σταλίδης , MSc Διεθνών Σχέσεων, Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, μέλος της Θ.Ο Εξωτερικής Πολιτικής της ΝΙΚΗΣ και Δρ. Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, τ. Καθηγητής Σλαβολογίας ΠΑ.ΜΑΚ, Επίτιμος Δρ. Παν. Σόφιας.

