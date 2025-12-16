Μητσοτάκης: Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε «Μένουμε Ευρώπη», τώρα η Ευρώπη λέει «Γινόμαστε Ελλάδα»

«Για πρώτη φορά καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο υπουργός Οικονομικών, αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πρόσωπο του οποίου τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν την πρόοδο της χώρας μας και βάζουν σφραγίδα αξιοπιστίας στο διαβατήριο οικονομικής πολιτικής της», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή.

Όπως σημείωσε, «πρόκειται για τον καλύτερο πρόλογο σε μια συζήτηση για τον οικονομικό σχεδιασμό του 2026, δέκα χρόνια από τότε που ο τόπος μας έφτασε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό και την έξοδο από το ευρώ».

Ένας ολόκληρος λαός τελικά αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό, κατορθώνοντας να επιστρέψει από το περιθώριο και να πάρει θέση στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αν λοιπόν κάποτε το σύνθημα έλεγε “Μένουμε Ευρώπη”, τώρα η Ευρώπη σε μία τουλάχιστον περίπτωση λέει, “εμείς γινόμαστε Ελλάδα”, και με τον επικεφαλής ενός πανίσχυρου θεσμού να μην μας επισκέπτεται απειλητικά, όπως έκανε κάποτε ο κ. Ντάισελμπλουμ, αλλά τη θέση του να κατέχει κάποιος από εμάς, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι και μια δικαίωση μιας εξαετούς πολιτικής, του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Συμπυκνώνει την πιο αποστομωτική απάντηση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού. Έχει σημασία να μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια βασικά δεδομένα τα οποία δεν θα έπρεπε να επιδέχονται αμφισβήτησης», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη πως όταν το ποτήρι έχει μέσα νερό δεν μπορεί εκείνος να βλέπει ότι έχει πορτοκαλάδα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ, μίλησε για την ταχύτερη μείωση του χρέους μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ και είπε ότι θα πέσει το 2029 κάτω από το 120% ενώ επισήμανε και τη μείωση της ανεργίας αλλά και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός υπολογίζεται στο 2,2% και έτσι οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις όποιες απώλειες.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ο ρυθμός επενδύσεων θα είναι μεγαλύτερος και πως η πλήρης απορρόφηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης θα δώσει στην ελληνική οικονομία πρόσθετη αναπτυξιακή δυναμική.

«Όλα αυτά χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και μερίδιο της βιομηχανίας και της καινοτόμου τεχνολογίας.

«Είχαμε εξαγωγές το 2009 και κατά τη διάρκεια της κρίσης στο 20% του ΑΕΠ, έχουν φτάσει στο 40% του ΑΕΠ», τόνισε ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές στην ενέργεια όπου το 50% του ηλεκτρισμού της χώρας παράγεται από ΑΠΕ και η χώρα είναι εξαγωγική.

«Δεν αμφισβητεί κανείς την τεράστια γεωπολιτική σημασία του κάθετου διαδρόμου», συνέχισε απευθυνόμενος σε «όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Ο πρωθυπουργός μιλώντας για τη σύγκλιση με την Ευρώπη είπε πως είναι αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος. Σημείωσε ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ ενισχύεται και η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη. «Όταν παραλάβαμε τις επενδύσεις στο 11% και σήμερα είναι στο 17%. Όταν οι εξαγωγές έχουν βρεθεί στο 42% του ΑΕΠ. Όταν οι μισθοί κυμαίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019. Όλη η φιλοσοφία μας είναι στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Κανείς δεν πανηγυρίζει. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει κανείς προϋπολογισμούς λιτότητας και βλέπουμε τη μεγάλη δυσκολία που βρίσκονται άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυξάνονται οι δαπάνες σε καίριους τομείς. «Υπάρχει κάποιος να αμφισβητεί ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη μάστιγα της φοροδιαφυγής;», πρόσθεσε.

«Η φετινή υπεραπόδοση μεταφράζεται σε παρεμβάσεις που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα στο βαθμό που μας επιτρέπουν οι νέοι κανόνες τους οποίους αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παραβεί. Όσοι αμφιβάλλουν δεν έχουν παρά να σημειώσουν με χρονολογική σειρά, τα μέτρα που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Ημερολόγιο με δράσεις που έχουν ξεκινήσει», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πίστωση ενός μισθώματος στους ενοικιαστές και είπε ότι το μέτρο δρα και ως παρότρυνση για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Είπε ότι έχει καταβληθεί η τακτική ενίσχυση σε συνταξιούχους, ότι τίθεται σε ισχύ το αναβαθμισμένο μισθολόγιο στους ενστόλους και στο τέλος του μήνα περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξημένες τις συντάξεις και «ψαλιδισμένη» την προσωπική διαφορά που θα τελειώσει το 2027.

Είπε ότι από τον Ιανουάριο θα είναι ευνοημένοι οι μισθωτοί με πρώτους τους νέους. «Φορολόγηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αύξηση αναδρομικά από τον Οκτώβριο για 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μείωση του ΦΠΑ για τα νησιά, κατάργηση φόρου συνδρομητικής τηλεόρασης. Τον Μάρτιο 1 εκατ κάτοικοι θα απαλλαγούν από το μισό ΕΝΦΙΑ και από του χρόνου τελείως», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα στην ίδια κατεύθυνση.

«Τον Απρίλιο αυξάνεται για 5η φορά ο βασικός μισθός», σημείωσε ενώ μίλησε για την εκ νέου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. «Τα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες», πρόσθεσε.

«Ο κατώτατος μισθός το 2027 θα είναι κατ’ ελάχιστο στα 950 ευρώ», συνέχισε ενώ είπε πως ξεχωριστό κεφάλαιο είναι το στεγαστικό και αναφέρθηκε στα προγράμματα και σε μέτρα που ήδη έχουν «τρέξει».