Μητσοτάκης: Συνάντηση με την οικογένεια του Ιωνά Καρούση – «Να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της»

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog, επισκέφτηκε την οικογένεια του Ιωνά Καρούση, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρυσι σε τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αξιοπρέπεια της οικογένειας και τη διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της κυβέρνησης.
  • Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία «σε όλες τις μορφές της» και ενημέρωσε την οικογένεια για τις προετοιμασίες θέσπισης προγράμματος υποτροφιών στη μνήμη του Ιωνά.
  • Τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος του Ισραήλ υπογράμμισαν τις ισχυρές στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου. Η οικογένεια Καρούση χαρακτηρίστηκε ως «γέφυρα» φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης: Συνάντηση με την οικογένεια του Ιωνά Καρούση – «Να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της»

«Θέλω απλά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε αυτή την ανείπωτη τραγωδία και θέλω να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνηση θα είμαστε στο πλευρό σας», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog το οικογενειακό σπίτι του Ιωνά Καρούση, που δολοφονήθηκε το περασμένο έτος κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στη Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στο παρελθόν έχει συναντήσει τους γονείς του Ιωνά στην Αθήνα  και την Ιερουσαλήμ, εξέφρασε στη μητέρα, τον πατέρα και την αδελφή του αδικοχαμένου φοιτητή την αμείωτη οδύνη του και τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει αυτή την τραγωδία.

Τους ενημέρωσε, επίσης, για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει για τη θέσπιση προγράμματος υποτροφιών στη μνήμη του, ενώ τόνισε πως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι αδιάκοπος, χωρίς περιθώριο επανάπαυσης, όπως επισημαίνεται σε άτυπη ενημέρωση.

«Είστε πράγματι μια “γέφυρα” φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των δύο λαών, δύο θαυμάσιοι επιστήμονες, μεγαλώσατε ένα καταπληκτικό παιδί και το χάσατε μέσα από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Βρίσκετε, όμως, τη δύναμη να συνεχίσετε να τιμάτε τη μνήμη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εμείς, όσο μπορούμε, θα σας συνοδεύουμε σε αυτό το δύσκολο ταξίδι», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Καλώς ήρθατε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, στην Ιερουσαλήμ. Βρισκόμαστε στο σπίτι της οικογένειας Καρούση, ο γιος της οποίας, Ιωνάς, δολοφονήθηκε πέρυσι στη Γιάφα από απεχθείς τρομοκράτες. Και αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια “γέφυρα” εδώ, μεταξύ Ισραηλινών και Ελλήνων», είπε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ισραήλ.

Όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ξέρετε, οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας έχουν αναπτυχθεί σε εξαιρετικό βαθμό, και είστε εδώ για μια τριμερή συνάντηση και με την Κύπρο. Πιστεύω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε την Ανατολική Μεσόγειο με πολύ ουσιαστικό τρόπο προς όφελος όλων των κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων μας, των Παλαιστινίων, και βέβαια των αραβικών κρατών, μέχρι την Ινδία. Και αυτό αποτελεί μια τεράστια προοπτική για τόσα πολλά πράγματα που η ανθρωπότητα θέλει να δει.

Αλλά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το σπίτι, μας λέει και μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να πολεμήσουμε τους εχθρούς μας και να αλλάξουμε την πραγματικότητα στην περιοχή για ένα καλύτερο μέλλον, ώστε όμορφα “λουλούδια” όπως ο Ιωνάς να μην σκοτώνονται από φρικτούς ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

«Να καταπολεμήσουμε τον τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της»

«Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ την οικογένεια Καρούση για την ευγένειά της να μας ανοίξει το σπίτι της, καλωσορίζοντάς μας, σήμερα. Η δολοφονία του Ιωνά ήταν ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει την ανάγκη να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της.

Θέλω να εκφράσω και πάλι την πλήρη υποστήριξή μας στους γονείς του Ιωνά. Σχεδιάζουμε να χρηματοδοτήσουμε μια υποτροφία στη μνήμη του το επόμενο έτος. Γνωρίζω ότι η ζωή του κόπηκε από αυτούς τους φρικτούς τρομοκράτες, αλλά άφησε πίσω του μια κληρονομιά καλοσύνης και η μνήμη του θα ζει για πάντα, ενώ η οικογένεια Καρούση αποτελεί “γέφυρα” φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας.

Να είστε βέβαιος, κ. Πρόεδρε, ότι οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές, και αν συμπεριλάβετε και την Κύπρο, όπως είπατε, έχετε τρεις χώρες που συνεργάζονται για μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή πρέπει να είναι η ελπίδα όλων μας, ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια γιορτή ειρήνης και φιλίας, και αυτό το πνεύμα θέλουμε να υπάρχει σε αυτή την ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι δήλωσαν οι γονείς του Ιωνά

Ο πατέρας του Ιωνά, Δημήτρης Καρούσης, σημείωσε από την πλευρά του: «Για εμάς είναι μεγάλη τιμή. Και δεν είναι μόνο τιμή που σας έχουμε εδώ, αλλά είναι και μια μεγάλη παρηγοριά για την απίστευτη θλίψη που νιώθαμε όλους αυτούς τους μήνες, το γεγονός ότι στο υψηλότερο επίπεδο υπήρχε τόσο καλή, μεγάλη και χρήσιμη υποστήριξη τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Ελλάδα, από την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Ήταν κάτι εκπληκτικό.

Έχουμε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας εδώ στο Ισραήλ και πράγματι αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια “γέφυρα” επικοινωνίας που μεγαλώνει, και επίσης με τη βοήθεια και την επίδραση του γιου μας, του Ιωνά, αυτό συνεχίζεται και μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και πιστεύω ότι αυτά τα δύο έθνη πρέπει να είναι μαζί, καθώς αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του πολιτισμού και πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και μας υποστηρίζετε».

«Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε με την επίσκεψή σας, κ. Πρόεδρε του Ισραήλ και κ. Πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Πραγματικά, η απώλεια του γιου μας είναι ακόμα τόσο οδυνηρή που δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια, αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι ο Ιωνάς θα αποτελέσει τη “γέφυρα” που θα ενώσει τους δύο λαούς», ανέφερε η Ράνια Καρούση, μητέρα του Ιωνά.

