Το έξυπνο κόλπο για να μην χαλάσετε τους τοίχους σας από τα αυτοκόλλητα άγκιστρα

Αν σας αρέσει να διακοσμείτε τον χώρο σας, πιθανότατα χρησιμοποιείτε τα κλασικά, διάφανα αυτοκόλλητα άγκιστρα για τους τοίχους. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν έρχεται η ώρα να τα αφαιρέσετε. Η κόλλα στο πίσω μέρος αφήνει συχνά ενοχλητικά υπολείμματα. Η αφαίρεσή τους είναι δύσκολη, ενώ μπορεί ακόμη και να ξεφλουδίσει το χρώμα του τοίχου.

Το έξυπνο κόλπο για να σώσετε τους τοίχους σας από τη φθορά

Ευτυχώς, υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο για να προστατεύσετε τους τοίχους σας και να αποφύγετε τη φθορά χρησιμοποιώντας μόνο ένα υλικό: τη χαρτοταινία βαψίματος.

Πριν κολλήσετε το άγκιστρο, τοποθετήστε ένα κομμάτι χαρτοταινίας στον τοίχο. Στη συνέχεια, κολλήστε το άγκιστρο πάνω στην ταινία. Όταν θελήσετε να τα βγάλετε, απλώς αφαιρέστε την ταινία και ο τοίχος σας θα παραμείνει πεντακάθαρος.

Γιατί η χαρτοταινία είναι η ιδανική λύση

Η χαρτοταινία βαψίματος έχει σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργεί καθαρές, ίσιες γραμμές κατά το βάψιμο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι ότι κατασκευάζεται για να αφαιρείται εύκολα από βαμμένους τοίχους, κουφώματα και άλλες επιφάνειες. Όταν την ξεκολλάτε, φεύγει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει καθόλου υπολείμματα κόλλας ή να προκαλεί φθορές στο χρώμα.

Βήμα-βήμα πώς να εφαρμόσετε το κόλπο με την χαρτοταινία

Καθαρισμός: Ξεκινήστε καθαρίζοντας καλά την επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι στεγνός και δεν έχει σκόνες ή τρίχες. Τοποθέτηση ταινίας: Κόψτε δύο με τρία κομμάτια χαρτοταινίας και κολλήστε τα στο σημείο που θέλετε. Ανάλογα με το μέγεθος που έχει το αυτοκόλλητο γαντζάκι, ίσως χρειαστείτε περισσότερη ταινία για να καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια επαφής. Εφαρμογή: Αφαιρέστε το προστατευτικό από το αυτοκόλλητο του γάντζου και πιέστε το δυνατά πάνω στη χαρτοταινία (και όχι απευθείας στον τοίχο).

Extra tip για σταθερότητα: Αν θέλετε επιπλέον ασφάλεια, μπορείτε να προσθέσετε μερικά ακόμα κομμάτια χαρτοταινίας στις πλευρές, καθώς και στο πάνω και κάτω μέρος του γάντζου για να τον «κλειδώσετε» στη θέση του.

Τώρα είστε έτοιμοι να κρεμάσετε τα διακοσμητικά στοιχεία που επιθυμείτε, κάδρα, γιρλάντες ή οτιδήποτε άλλο φαντάζεστε. Όταν έρθει η ώρα να τα βγάλετε, απλώς πιάστε μια γωνία της χαρτοταινίας και τραβήξτε την απαλά.

Θα διαπιστώσετε ότι ολόκληρο το άγκιστρο και η ταινία αφαιρούνται αμέσως, χωρίς να αφήσουν σημάδια, ξεφλουδίσματα στο χρώμα ή κολλώδη υπολείμματα.