Μητσοτάκης: «Μέρα με τη μέρα η Δικαιοσύνη στη χώρα μας αποκτά μεγαλύτερο κύρος και μέσα να υπηρετήσει το ρόλο της»

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα μας αποκτά μεγαλύτερο κύρος και μέσα να υπηρετήσει το ρόλο της, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».
  • Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εποχή μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται, τονίζοντας πως οι αλλαγές στον χώρο της Δικαιοσύνης αποτελούν θεμέλιο για την πρόοδο της κοινωνίας και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων.
  • Αναφέρθηκε στην ενοποίηση Ειρηνοδικείων – Πρωτοδικείων, η οποία προσέθεσε 1.000 δικαστές και αναδιάρθρωσε 113 δικαστήρια, ενώ υπογράμμισε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Μέρα με τη μέρα η Δικαιοσύνη στη χώρα μας αποκτά μεγαλύτερο κύρος και μέσα να υπηρετήσει το ρόλο της, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι πλέον πιστοποιούμε ότι η Ελλάδα ζει σε μια εποχή μεταρρυθμίσεων που όχι απλά ανακοινώνονται αλλά υλοποιούνται και εφαρμόζονται, ενώ σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη είναι ένας χώρος όπου γίνονται μεταρρυθμίσεις που είναι θεμέλιο για την πρόοδο της κοινωνίας. Σημείωσε ότι υπάρχει κρυφό κόστος στην ανταγωνιστικότητα από την επιβάρυνση από ένα δικαστικό σύστημα όπου μέχρι πρόσφατα -όπως είπε- η αναβολή ήταν πιο συνηθισμένη από την απόφαση. Υπογράμμισε ότι έτσι, οι επιχειρήσεις χάνουν ευκαιρίες και οι θεσμοί την αξιοπιστία τους.

Οι θεσμοί δεν είναι ανεξάρτητοι από τη συνολική ευημερία, αλλά αποτελούν όρο της, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι η κοινωνία δεν μπορεί να ευημερεί με ένα αναχρονιστικό σύστημα απονομής δικαίου και όταν περιμένει κάποιος 3-4 χρόνια για την έκδοση απόφασης μιλάμε για άρνηση δικαίου.

“Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε”, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι “απεγκλωβίσαμε το σύστημα από την αδράνεια, και διαμορφώσαμε ένα λειτουργικό σύστημα που θα αποδίδει έργο ανάλογο με αυτό που παράγεται στην Ευρώπη”.

Πρόσθεσε ότι ο νεοδικαστικός χάρτης είναι μια μεταρρύθμιση που οραματίστηκε πρώτος ο Ελευθέριος Βενιζέλος και κάποιοι έλεγαν ότι “αυτά στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν γιατί τάχα η δικαιοσύνη είχε δυσανεξία σε αλλαγές”.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η κοινωνία αγκάλιασε αυτές τις αλλαγές με θέρμη στην πλειοψηφία της, αφού όμως προηγήθηκε ένας εξαντλητικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και κάμφθηκαν οι όποιες αντιστάσεις αλλά επίσης έγιναν και οι απαραίτητες προσαρμογές. Τόνισε ότι σήμερα η ενοποίηση Ειρηνοδικείων – Πρωτοδικείων προσέθεσε 1.000 δικαστές σε θέσεις που υπήρχαν ανάγκες και πλέον 113 δικαστήρια στην Επικράτεια αναδιαρθρώθηκαν, διαχωρίστηκαν τμήματα σε ποινικό και αστικό, δημιουργήθηκαν 4 νέες περιφερειακές έδρες στην Αθήνα και, όπως είπε, στο Περιστέρι, όπου βρέθηκε πρόσφατα με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, εκδικάζονται 12πλάσιες υποθέσεις αφού τρία πρώην Ειρηνοδικεία απορροφήθηκαν εκεί.

Είπε ακόμη ότι αξιοποιείται από τη δικαιοσύνη η τεχνολογία και η ΑΙ παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία σε επίλυση υποθέσεων, υπό τον όρο ότι η ΑΙ θα υπηρετεί τον άνθρωπο χωρίς να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Είπε ότι “εντάξαμε το νέο δικαστικό κτήριο στον Πειραιά στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα το εγκαινιάσουμε το φθινόπωρο του 26”, ενώ υπογράμμισε ότι γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα και ποιότητα απονομής δικαιοσύνης.

“Σημαίνει ενθάρρυνση επιχειρήσεων, σημαίνει ασφάλεια δικαίου, περισσότερες θέσεις εργασίας” είπε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι μια χώρα με αργή δικαιοσύνη είναι χώρα με αργή οικονομία. Συνεχάρη το υπουργείο για την αλλαγή του Κληρονομικού Δικαίου μετά από 80 χρόνια, είπε ότι είναι σημαντική η αναβάθμιση της εθνικής σχολής δικαστών, ενώ τόνισε ότι η αρνησιδικία πλήττει τους ευάλωτους. Είπε, καταλήγοντας, ότι οι φωνές που ακούγονται περισσότερο είναι αυτές που επιχειρούν να αποδομήσουν ό,τι καλό γίνεται από την κυβέρνηση και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν οτιδήποτε καλό γίνεται στη χώρα.

Υπερισχύουν συνθήματα που με ευκολία διακινούν δήθεν αδιέξοδα και οργή και το ψέμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί, απλώνεται γρηγορότερα από την αλήθεια ότι τα πράγματα βελτιώνονται, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι “η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της ίδιας της δημοκρατίας”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Σε 7 νέες πόλεις θα φθάσει το φυσικό αέριο το 2026

Χατζηδάκης για βιομηχανία: Έρχεται πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους-Ποιοι είναι οι άξονες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:36 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανάκης: Ο νέος Κώδικας είναι «μια μεγάλη αλλαγή υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Ως «ένα καινοτόμο πλέγμα διατάξεων το οποίο επικαιροποιεί, κωδικοποιεί, εκσυγχρονίζει και απλο...
19:34 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση»

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση του...
19:18 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μαγειρίας: «Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητά μου – Αθωώθηκα για τις καταγγελίες Βάρρα»

Στα θέματα της απόκτησης πολυτελούς αυτοκινήτου, κερδών από τυχερά παιχνίδια και των καταθέσεώ...
18:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης

Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»