Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Ισοπαλία… πρόκρισης στο «Καυτανζόγλειο» για τους Αγρινιώτες

Έπειτα από ένα κάκιστο ποιοτικά παιχνίδι, ο Ηρακλής κι ο Παναιτωλικός έμειναν στο «λευκό» 0-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ομάδα του Αγρινίου να «επιβεβαιώνει» κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ, εκτός εάν ο «γηραιός» κάνει την απόλυτη έκπληξη και πάρει αποτέλεσμα στις 17 Δεκεμβρίου στον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Παναιτωλικός είχε την καλύτερή του στιγμή στο ματς στο 25ο λεπτό όταν ο Σμυρλής πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, έκανε το πλασέ, ωστόσο ο Νικοπολίδης έπεσε και μπλόκαρε.

Ο Ηρακλής είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο 59’ με τον Μωυσίδη και στο 68’ με τον Ντοβεντάν, όμως και οι δύο πλάσαραν πολύ ψηλά πάνω απ’ τα δοκάρια από το ύψος του πέναλτι.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: 61’ Βιτλής – 53’ Κόγιτς

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας (86′ Ουές), Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.