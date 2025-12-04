Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας 
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Ενίσχυση του μπλόκου των αγροτών που έχει στηθεί στην παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Το απόγευμα, οι αγρότες επιχείρησαν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο αλλά τους εμπόδισε η αστυνομία.

Στη συνέχεια οι αγρότες πέρασαν πεζοί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Αρχικά ήθελαν να πάνε με τα αυτοκίνητα στα διόδια για να τα ανοίξουν ώστε να περνάει ο κόσμος ελεύθερα, αλλά δεν το επέτρεψε η αστυνομία και για αυτό βγήκαν με τα πόδια και έκοψαν τον δρόμο.

20:22 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

