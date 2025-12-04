Κακοκαιρία «Byron»: «Ποτάμι» κεντρικός δρόμος στην Ηλιούπολη – Με δυσκολία οι μετακινήσεις – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

«Βροχή» τα προβλήματα στην Αττική, που πλήττεται τις τελευταίες ώρες από την κακοκαιρία «Byron».

Οι καταιγίδες είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr διακρίνεται ένας κεντρικός δρόμος να έχει μετατραπεί σε «ποτάμι». Τα οχήματα μοιάζουν με… βάρκες καθώς προσπαθούν να κινηθούν στη συμβολή της Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου με την Παναγούλη.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και για τους πεζούς, που πρέπει να «βουτήξουν» μέσα στα νερά για να διασχίσουν τον δρόμο.