Κακοκαιρία «Byron»: «Ποτάμι» κεντρικός δρόμος στην Ηλιούπολη – Με δυσκολία οι μετακινήσεις – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

  • «Βροχή» τα προβλήματα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία «Byron» πλήττει την περιοχή τις τελευταίες ώρες.
  • Οι καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις οχημάτων και πεζών.
  • Στην Ηλιούπολη, κεντρικός δρόμος μετατράπηκε σε «ποτάμι», με τα οχήματα να μοιάζουν με… βάρκες, όπως φαίνεται σε βίντεο αναγνώστη.
Κακοκαιρία «Byron»: «Ποτάμι» κεντρικός δρόμος στην Ηλιούπολη – Με δυσκολία οι μετακινήσεις – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

«Βροχή» τα προβλήματα στην Αττική, που πλήττεται τις τελευταίες ώρες από την κακοκαιρία «Byron».

Οι καταιγίδες είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr διακρίνεται ένας κεντρικός δρόμος να έχει μετατραπεί σε «ποτάμι». Τα οχήματα μοιάζουν με… βάρκες καθώς προσπαθούν να κινηθούν στη συμβολή της Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου με την Παναγούλη.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και για τους πεζούς, που πρέπει να «βουτήξουν» μέσα στα νερά για να διασχίσουν τον δρόμο.

20:42 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός χτυπά την πίστα του διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλ...
20:29 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας 

Ενίσχυση του μπλόκου των αγροτών που έχει στηθεί στην παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου και συγκεκρ...
19:57 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron-Αττική: Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Στα 45 χιλιοστά έφτασε στο Γκάζι – ΧΑΡΤΗΣ

Ισχυρές είναι οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται στην Αττική, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από ...
19:52 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανοιγοκλείνουν τα τελωνεία και εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους – Στήνουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό στη Μαγνησία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, με μπλόκα σε κεντρικ...
