Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την επίσκεψη στην αγορά του Αμαρουσίου – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο από την βόλτα που πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου (17/1) στην αγορά του Αμαρουσίου δημοσίευσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα social media.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καταστηματάρχες της περιοχής, αλλά και με κατοίκους, ενώ δεν έλειψαν οι selfie με πολίτες που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν.

«Να κάνουμε μια βόλτα να δούμε πώς πάνε οι εκπτώσεις» ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Στη λεζάντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει τα εξής:

«Μετά την πρωινή συνέντευξη στον Alpha, είχα τη χαρά να επισκεφθώ το Μαρούσι και να συνομιλήσω με πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά για την αγάπη και τη στήριξη. Συνεχίζουμε».

Δείτε το βίντεο: