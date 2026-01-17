Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1: «Τρίποντο» ελπίδας για τα «λιοντάρια»

  • Ο Πανσερραϊκός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Super League μετά από τρεις μήνες, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Κηφισιάς. Το «τρίποντο» δίνει ελπίδα στα «λιοντάρια» για τη σωτηρία, παρά την παραμονή τους στην τελευταία θέση.
  • Η Κηφισιά έμεινε για έκτο σερί ματς χωρίς νίκη και συμπλήρωσε 5 αγώνες στη Stoiximan Super League χωρίς τρίποντο, παραμένοντας στην 8η θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς.
  • Η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Χριστόπουλο στο 30′, αλλά ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε με τον Γκελασβίλι στο 59′. Το φινάλε ήταν θρίλερ, με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη να υπογράφει την ανατροπή και το τελικό 2-1 στο 92′, τρία λεπτά μετά την είσοδό του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μετά από τρεις μήνες ο Πανσερραϊκός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Super League, με ανατροπή επί της Κηφισιάς (2-1), αποτέλεσμα που διατηρεί τους Σερραίους στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά τους δίνει δικαίωμα στην ελπίδα γιοα τη σωτηρία.

Απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό, η Κηφισιά δεν πήρε απολύτως τίποτα. Η ομάδα των βορείων προαστίων έμεινε για έκτο σερί ματς χωρίς νίκη (με την ήττα-αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό), συμπλήρωσε 5 ματς στη Stoiximan Super League χωρίς τρίποντο (τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα) και παρέμεινε στην 8η θέση με 19 βαθμούς.

Στην πρώτη της τελική προσπάθεια στο παιχνίδι η ομάδα του Λέτο άνοιξε το σκορ. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Σόουζα έδωσε την πάσα στον Χριστόπουλο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με άψογο πλασέ ]«έγραψε» το 1-0.

Προσπάθησαν ν’ αντιδράσουν οι γηπεδούχοι, που έφτασαν πολύ κοντά στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Ραμίρες, όμως, αντέδρασε σωστά στο σουτ του Σοφιανού από το σημείο του πέναλτι κι έστειλε την Κηφισιά με το προβάδισμα στ’ αποδυτήρια.

Όπως και στο πρώτο 45λεπτο, έτσι και στο δεύτερο οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς με στόχο να ισοφαρίσουν. Και πάλι ο Ραμίρες ήταν εκείνος που τους στέρησε το γκολ, με τη σπουδαία επέμβαση που έκανε στο 50ό λεπτό σε σουτ του Καρέλη μετά από ασίστ του Ιβάν. Στο 56′ ο Τσομπανίδης ήταν στη σωστή θέση μετά το σουτ του Αντονίσε.

Τελικά, ο Πανσερραϊκός κατάφερε να φέρει στο ματς στα ίσια στο 59′. Μετά από εκτέλεση φάουλ και τους αμυντικούς της Κηφισιάς να μην μπορούν ν’ απομακρύνουν την μπάλα, ο Γκελασβίλι με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Ακολούθησε η σωτήρια επέμβαση του Ραμίρες στην κεφαλιά του Ιβάν στο 70′, ενώ ο Ρουμάνος είχε άλλη μία καλή στιγμή στο 83′, με το σουτ που επιχείρησε να φεύγει λίγο άουτ.

Το παιχνίδι είχε τελικά φινάλε θρίλερ και το «υπέγραψε» ο Αλέξανδρος Μασκανάκης, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (αντικατέστησε τον Ιβάν στο 89′). Ο Καρέλης έφυγε ωραία από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι, όπου πετάχτηκε ο 21χρονος μεσοεπιθετικός και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα (2-1).

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
Κίτρινες: Σοφιανός, Κάλινιν, Μπρουκς, Ομεόνγκα – Ραμίρες, Σιμόν

Οι ενδεκάδες:
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Γκελασβίλι, Τσαούσης, Λιάσος (46′ Καρέλης), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Σοφιανός (53′ λ.τρ. Μπρουκς), Κάλινιν, Ιβάν (89′ Μασκανάκης)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ (62′ Σιμόν), Σόουζα, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο (90’+4 Μούσιολικ), Πόμπο, Αμανί (62′ Πέρεθ), Αντόνισε, Σόουζα (75′ Τσε Νάνελι), Χριστόπουλος (75′ Θοδωρίδης).

