Άγιος Παντελεήμονας: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε απάτες – Ο τυχαίος έλεγχος που οδήγησε σε 4 συλλήψεις

Υπόθεση απάτης με πρωταγωνίστρια μία 24χρονη, η οποία αφαίρεσε χρήματα από το σπίτι μίας γυναίκας με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από τυχαίο έλεγχο που έκαναν σε ύποπτο όχημα το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 15-1-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 4 άτομα (2 άνδρες και 2 γυναίκες), 33χρονος, 31χρονος, 38χρονη και 24χρονη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν όχημα με επιβαίνοντες τους 4 συλληφθέντες, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο του οχήματος και των επιβαινόντων, βρέθηκε συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 38.115 ευρώ καθώς και πλήθος κοσμημάτων, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για περαιτέρω προανάκριση.

Εκεί οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν περίπτωση απάτης η οποία διαπράχθηκε λίγο πριν την σύλληψη των 4 κατηγορουμένων, όπου η 24χρονη συλληφθείσα με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας σε γυναίκα, εισήλθε σε οικία όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.