Μαρινάκης: «Βαθύτατα προβληματική» η δήλωση Τσίπρα για την τραγωδία στη Χίο – Τι απάντησε για την κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Στην πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στα όσα λέγονται για την κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την δήλωση του πρώην πρωθυπουργού για το δυστύχημα.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατά δήλωση του κυβερνήτη, η κάμερα «δεν χρησιμοποιήθηκε, επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία, καθώς το ταχύπλοο σκάφος που ήταν οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο, είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς και οπτικά με τη χρήση προβολέων».

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε αρχικά πως «είμαι βέβαιος ότι το 90% όσων κατηγορούν το λιμενικό ή οποιονδήποτε, από την αντιπολίτευση ή τα Μέσα για τις θερμικές κάμερες, δεν ξέρουν τι είναι οι θερμικές κάμερες. Οι θερμικές κάμερες δεν έχουν σχέση με τις κάμερες που μπορεί να έχει ένας αστυνομικός επάνω του ή ένα περιπολικό, ένα λεωφορείο, ή μια κάμερα που μπορεί να υπάρχει σε έναν δρόμο για να ρυθμίζει την κυκλοφορία να βλέπει τι συμβαίνει. Είναι άλλη εντελώς περίπτωση κάμερας».

Το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα, είπε και εξήγησε: «Είναι ένας ηλεκτροοπτικός αισθητήρας θερμικής απεικόνισης. Αν δει κανείς την εικόνα που βγαίνει από την θερμική κάμερα δεν είναι εικόνα από μια κανονική κάμερα. Φαίνεται σαν σκιά η υπάρξει κάποιου κινδύνου ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για το εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση και το συμβάν για το οποίο μιλάμε, κατά δήλωση του κυβερνήτη δεν χρησιμοποιήθηκε, επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία, καθώς το ταχύπλοο σκάφος που ήταν οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο, είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς και οπτικά με τη χρήση προβολέων. Άρα, ο λόγος ύπαρξης θερμικής κάμερας είναι αν δεν έχουν λειτουργήσει τα υπόλοιπα, για να γίνει σχετικός εντοπισμός. Δεν είναι η περίπτωση της κάμερας η οποία μπορεί να εντοπίσει άλλες λεπτομέρειες ή να καταγράψει ένα συμβάν, όπως μπορεί να είναι μια κάμερα που έχει πάνω του ένα όχημα, ή οτιδήποτε άλλο».

«Βαθύτατα προβληματική» η δήλωση Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε:

«Κατ’ αρχάς θα συμφωνήσω σε ένα σημείο με τον κ. Τσίπρα πριν πάω στα σημεία με τα οποία διαφωνώ. Ότι μιλάμε για απελπισμένους ανθρώπους. Είναι απόλυτη τραγωδία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν σε αυτό το πολύ μικρό σκάφος με αισθήματα χαράς και ευχάριστα συναισθήματα. Απελπισμένοι άνθρωποι είναι, το θέμα είναι ποιοι τους εκμεταλλεύονται. Για μένα η ανακοίνωση του κ. Τσίπρα κατά τα λοιπά είναι βαθύτατα προβληματική, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας. Και μάλιστα εδώ είναι ο πρωθυπουργός της Μόριας και της Ειδομένης. Άρα υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας. Και υπάρχει μια φράση που είναι σε εισαγωγικά, που για μένα είναι τα εισαγωγικά της ντροπής. Το δολοφόνοι διακινητές σε εισαγωγικά δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αποσκοπεί. Δεν είναι δολοφόνοι οι διακινητές; Άρα, μόνο και μόνο που το βάζει σε εισαγωγικά, αυτό είναι όχι απλά απορίας άξιο, είναι ντροπή. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, ειδικά από έναν άνθρωπο που έχει κυβερνήσει τον τόπο αυτό. Και επίσης, ποια συγκάλυψη; Ποιος να συγκαλύψει τι και ποιον; Είναι δυνατόν, και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κ. Τσίπρα. Είδα κάποιες πολιτικές δυνάμεις από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της αριστεράς που για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι ιδεοληψίες είναι πάνω από όλους και από όλα. Γίνεται ένα τραγικό συμβάν με ξεκάθαρη ευθύνη την οποία τη βλέπουμε να την αναφέρει ο Δήμαρχος Χίου, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Οι διακινητές είναι οι υπεύθυνοι και ερευνώνται και όλες οι πτυχές».

Τι είπε για τα βαρέα και ανθυγιεινά σε νοσηλευτές και γιατρούς

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, για το εάν θα μπουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Η απάντηση του πρωθυπουργού φανερώνει την πρόθεση, τη διάθεση εξέτασης αυτού του πολύ δικαίου αιτήματος. Άρα, προφανώς ανοίγει η πόρτα, είναι ορθάνοιχτη για κάτι τέτοιο, αλλά το “έχετε μας εμπιστοσύνη” έχει και μία άλλη ανάγνωση, ότι όταν θα μπορεί να γίνει αυτό, δημοσιονομικά και από όλες τις υπόλοιπες νομοτεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να υπολογιστούν, τότε θα ανακοινωθεί. Ο πρωθυπουργός δεν συνηθίζει να ανακοινώνει κάτι, ούτε η κυβέρνηση αυτή, όταν δεν είναι σίγουρο ότι αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν συζητάμε, λοιπόν, ως προς τη διάθεση πλέον και την πρόθεση που αναγγέλθηκε από τα πιο αρμόδια χείλη από τον πρωθυπουργό. Αυτό που συζητάμε είναι το πότε και το πώς, ώστε να επιλυθούν όλες αυτές οι εκκρεμότητες. Άρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα, προσεχώς».