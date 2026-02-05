Γιάννης Παναγόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά το «πάγωμα» των λογαριασμών του – «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, χαρακτήρισε τη δέσμευση των λογαριασμών του ως μία «δύσκολη κατάσταση», την οποία θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα».
  • Η εντολή για το «πάγωμα» των λογαριασμών δόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα, ενώ στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιάννης Παναγόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά το «πάγωμα» των λογαριασμών του – «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα»

Για μία «δύσκολη κατάσταση», την οποία θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στην πρώτη αντίδρασή του μετά το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ανέφερε σχετικά: «Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι, που δεν ξέρω αν είναι γιατί διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, θα κάνω μετά δήλωση. Δεν θέλω να αμαυρώσω με την δική μου περιπέτεια αυτό που σήμερα συζητείται στη Βουλή. Δεν είναι ο πολύς κόσμος ούτε ψεκασμένος ούτε τρελός. Έχει την αίσθηση ότι δεν τους σεβόμαστε και δεν τους ακούμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάναμε για πρώτη φορά, οι εργοδοτικοί φορείς και η ΓΣΕΕ και τους ακούσαμε και τους σεβαστήκαμε».

«Υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση, θα την διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, ενώ κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία-Εκκίνηση στις 16 Φεβρουαρίου-Βήμα-βήμα η διαδικασία

6 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε σε αλουμινένια σκεύη – Γίνεται διαρροή τοξικών μετάλλων

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ασφαλιστική ικανότητα και να μείνουν χωρίς πλήρη υγειονομική περίθαλψη – Οι οφειλές στον e-...

Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:31 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Τραγωδία με νεκρό βρέφος 6 μηνών

Τραγωδία με νεκρό βρέφος έξι μηνών σημειώθηκε την Πέμπτη (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Σύμ...
15:17 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία-Πύργος: Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα, αποκομμένες 10 οικογένειες – Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια ενοίκους σπιτιού που πλημμύρισε

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν σήμερα την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, με την ισχυρή ...
15:10 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν έχω να κρύψω και να φοβηθώ τίποτα – Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης

«Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης» τονίζει...
14:27 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Δυτική Μάνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν 8 περιοχές

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης,...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα