Γιάννης Παναγόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά το «πάγωμα» των λογαριασμών του – «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με καθαρότητα και εντιμότητα»

Για μία «δύσκολη κατάσταση», την οποία θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στην πρώτη αντίδρασή του μετά το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ανέφερε σχετικά: «Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι, που δεν ξέρω αν είναι γιατί διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, θα κάνω μετά δήλωση. Δεν θέλω να αμαυρώσω με την δική μου περιπέτεια αυτό που σήμερα συζητείται στη Βουλή. Δεν είναι ο πολύς κόσμος ούτε ψεκασμένος ούτε τρελός. Έχει την αίσθηση ότι δεν τους σεβόμαστε και δεν τους ακούμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάναμε για πρώτη φορά, οι εργοδοτικοί φορείς και η ΓΣΕΕ και τους ακούσαμε και τους σεβαστήκαμε».

«Υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση, θα την διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, ενώ κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων.