Μαρινάκης για εξαγγελίες ΔΕΘ: Θα δούμε μια σειρά από μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με μόνιμο χαρακτήρα – Δεν θα εξαιρείται κανείς από το όφελος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Alpha αναφερόμενος στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τόνισε πως θα δούμε μια σειρά από μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με μόνιμο χαρακτήρα.

«Κρατήστε τέσσερα στοιχεία, γιατί είμαστε και μία ημέρα πριν. Θα αφορούν το σύνολο των πολιτών. Το σύνολο των εργαζομένων, των συνταξιούχων, δηλαδή ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους. ‘Αρα δεν θα εξαιρείται κανείς από το όφελος, είτε μέσω της λιγότερης παρακράτησης που θα έχουν στο μισθό τους είτε αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με το λιγότερο φόρο που θα πληρώσουν στο τέλος του χρόνου. Το ένα είναι αυτό», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι μειώσεις των φόρων δεν θα εξαιρούν κανέναν πολίτη είτε εργαζόμενο είτε συνταξιούχο και ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, για προφανείς λόγους στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης όσο το δυνατόν του δημογραφικού.

«Τα μέτρα αυτά θα έχουν και έναν χαρακτήρα στήριξης της ελληνικής Περιφέρειας. Και το τέταρτο που μπορώ να σας πω είναι, ότι τα μέτρα αυτά είναι, όπως έχουμε πει, 1,5 δισ. ευρώ δηλαδή ό,τι ακριβώς έχουμε πει. Δεν είναι αυτό που λέμε να ανοίξει το πουγκί, με λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. Το ακριβές λογιστικό θα το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι τα ποσά τα οποία γράφονται, για 2, 2,5, 3 δισ. όλα αυτά δεν ισχύουν», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι τα έσοδα του κράτους είναι αυξημένα όχι επειδή η κυβέρνηση αύξησε φόρους αλλά ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Για τα μέτρα που αφορούν την Περιφέρεια είπε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού επίσης θα αφορούν στην πραγματικότητα το σύνολο των πολιτών.

«Θα υπάρχει, όμως, μια ειδική μέριμνα, πέραν των γενικών εξαγγελιών. Δεν θα εξαιρεθεί, δηλαδή, κανένας. Και για ανθρώπους – συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε με γεωγραφικά είτε με άλλα κριτήρια, όπως είναι το δημογραφικό, που σας έβαλα ως διάσταση, θα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης», επισήμανε.

Ο στόχος είναι όσο μαζεύουμε λεφτά να τα επιστρέφουμε με μόνιμα χαρακτηριστικά

Και τόνισε: «Με λίγα λόγια: Ο στόχος ποιος είναι; Όσο μεγαλώνουμε την πίτα, όσο μαζεύουμε λεφτά, τα οποία δεν είναι από παραπάνω φόρους, να τα επιστρέφουμε με μόνιμα χαρακτηριστικά σε μια λογική συνεπή στην ιδεολογία της παράταξης και προσωπικά του πρωθυπουργού, την φιλελεύθερη ιδεολογία, που μιλάει για μειώσεις φόρων και όχι για πρόσκαιρες παροχές, στην κοινωνία πίσω. ‘Αρα, λιγότεροι φόροι σημαίνει παραπάνω εισόδημα για να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες του αυξημένου κόστους ζωής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν θα αφορούν έμμεσους φόρους και πως το σύνολο των μέτρων δεν είναι ένα καλάθι αλλά μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση. «Είναι μέτρα που εντάσσονται σε μία ευρύτερη, μεγάλη, γενναία, χωρίς -το ξαναλέω- να ξεφεύγουμε από όσα έχουμε πει για τα λεφτά, για να μην παρεξηγηθώ, φορολογική μεταρρύθμιση. Το επίκεντρο των αλλαγών, ναι, είναι οι άμεσοι φόροι. Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως πρωθυπουργού, έχουν μειωθεί πάνω από 22 έμμεσοι φόροι, παράλληλα με τους άμεσους, όμως [τώρα] θα επικεντρωθούμε στη μείωση των άμεσων φόρων», υπογράμμισε.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε επίσης ότι πάντα μία δεύτερη τετραετία έχει διαφορές από μία πρώτη και δήλωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά, δεύτερης τετραετίας, που επιδεικνύει την αντίστοιχη υπεροχή έναντι των αντιπάλων του, με δεδομένη, όμως, και τη φθορά, η οποία υπάρχει μετά από τόσα χρόνια. «Εγώ το βλέπω ως εξής, το είδαμε και στις Ευρωεκλογές: Υπάρχει ένα μέρος συμπολιτών μας, που κατά κανόνα μας υποστήριξαν στις εκλογές του 2023, του 2019, είτε διαχρονικοί υποστηρικτές είτε νέοι υποστηρικτές, οι οποίοι περιμένουν κριτικά στην άκρη, να δουν αποτελέσματα, να δουν διορθώσεις λαθών, αξιολογούν -θεωρώ- κάποια πράγματα που έχουν γίνει θετικά και σίγουρα θέλουν ακόμη περισσότερα. Εδώ, λοιπόν, εγώ το εκλαμβάνω ως μία ακόμα ευκαιρία την οποία έχουμε -τις προηγούμενες καταφέραμε και τις κερδίσαμε, χωρίς να σημαίνει ότι ο κόσμος ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. Προφανώς, ικανοποιήθηκε από κάποια που κάναμε. Έχει ακόμα απαιτήσεις- για να δείξουμε, ότι η χώρα πηγαίνει μπροστά», πρόσθεσε.

Ανέφερε δε ότι δεν διαφωνεί κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα και πως η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξάνει τα εισοδήματα όσο γίνεται και παραπάνω και από τον πληθωρισμό.

«Και η αντιπολίτευση λέει: “Δώστε μέτρα, δώστε το ένα, δώστε το άλλο”. Έχουμε, όμως, δύο ουσιώδεις διαφορές. Η πρώτη είναι ότι εμείς λέμε πώς θα το κάνουμε, δηλαδή πού θα βρούμε τα λεφτά, τα βρίσκουμε και το κάνουμε. Και το δεύτερο είναι ότι αυτά που λέμε εμείς, τα κάνουμε πράξη. Διότι μια μεγάλη διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από άλλους πρωθυπουργούς ή αρχηγούς της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι ανεβαίνανε στο βήμα της ΔΕΘ, είναι ότι αυτά που λέει κάθε χρόνο, τα κάνει», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση δήλωσε πως έρχεται σε συνέχεια 72 μειώσεων άμεσων και έμμεσων φόρων.

«Η κυβέρνηση αυτή, όπως και καμία άλλη κυβέρνηση της Ευρώπης, δεν δημιούργησε την κρίση του πληθωρισμού, δεν προκάλεσε την κρίση, όπως ήταν αυτό που ζήσαμε πριν από 10 χρόνια με το αχρείαστο μνημόνιο των 120 δισ. Όμως έχει υποχρέωση, όπως και οι άλλες κυβερνήσεις, να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Εμείς παραδεχόμαστε την ανάγκη αυτή, την παραδεχόμαστε με το να πάρουμε μέτρα, αλλά, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, υπάρχει μια στοιχειώδης αποκλιμάκωση, ακόμα, όμως, δεν είμαστε σε φάση, αυτό που λέμε αποπληθωρισμού», ανέφερε.

«Η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση που μεγαλώνει την πίτα, δηλαδή δημιουργεί συνθήκες εσόδων, μειώνοντας φόρους. Όσο έχουμε μια κυβέρνηση, όπως την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα βλέπουμε μόνο μέτρα, τα οποία θα αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών. Η χώρα μας έχει ανέβει μία σημαντική ανηφορική διαδρομή. Δεν έχει φτάσει εκεί όπου θέλουν οι πολίτες, όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση σε όλους τους τομείς. Χρειάζονται πολύ περισσότερα», πρόσθεσε.

Τι είπε για τον Τσίπρα

Σχετικά με την επικείμενη ομιλία στο Βελλίδειο του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε πως κάθε πολίτης στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, έχει δικαίωμα να έχει τα όνειρά του και τα σχέδιά του. «Η Ιστορία έχει γράψει και έχει καταγράψει, όπως και κάθε πρώην πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, ως έναν πρωθυπουργό που εκρίθη από τους πολίτες και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης και εκρίθη για τις πολιτικές του. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες αυτά τα οποία θα ακούσουν για το παρόν και το μέλλον από τον πρωθυπουργό, έναν απολογισμό για όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Με αυτούς τους όρους πολιτεύεται μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με την κοινωνία και δεν συνηθίζει να συνομιλεί με το παρελθόν. Ένα παρελθόν, μάλιστα, το οποίο -το ξαναλέω- έχει αξιολογηθεί, με βάση τα πραγματικά δεδομένα», τόνισε.

Σχετικά με τη λεγόμενη «Μαφία της Κρήτης», ο κ. Μαρινάκης είπε πως μιλάμε για γεγονότα πριν από πέντε έως δέκα χρόνια και πως κάθε πολιτικός, κάθε πρωθυπουργός κάνει τις επιλογές του, των προσώπων και των πολιτικών.

«Γι’ αυτές κρίνεται και όχι για τα όμορφα λόγια τα οποία μπορεί να λέει, όσο όμορφα ακούγονται. Μεταξύ των καίριων επιλογών, των κρίσιμων επιλογών, βασικά η βασική επιλογή, ήταν ο κ. Καμμένος. ‘Αρα, μεγαλύτερη αξία από το να κριτικάρουμε τον κ. Καμμένο -εντάξει τα ηχητικά είναι αυτά τα οποία ακούμε όλοι- έχει, να θυμίσουμε στους πολίτες, γιατί, ξέρετε είναι μεγάλη υπόθεση να μην ξεχάσουμε, ακόμα μεγαλύτερη είναι να προχωράμε μπροστά και να μην μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Και τα δύο έχουν αξία. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας έχει κάνει τις επιλογές του και στρατηγικές επιλογές. Με ποιον θα κυβερνήσεις τη χώρα σου, με ποια πρόσωπα θα διοικήσεις τη χώρα, είναι οι κορυφαίες επιλογές για έναν πολιτικό. Δεν νομίζω ότι όλοι μας έχουμε αυτή την ευκαιρία κάθε μέρα. Σε λίγους ανθρώπους ο κόσμος δίνει αυτή την ιστορική και πολύ τιμητική εντολή. Αυτές οι επιλογές, λοιπόν, είναι συγκεκριμένες, έχουν ονοματεπώνυμο και έχουμε καθήκον να τις υπενθυμίζουμε. Το ξαναλέω, όμως, η κυβέρνηση αυτή ούτε θα πετύχει ούτε θα αποτύχει με βάση το ποιον θα έχει αντίπαλο. Η κυβέρνηση αυτή θα αξιολογηθεί για τα παραδοτέα, για μένα αυτή είναι η λέξη κλειδί, σε σχέση με τη ζωή των πολιτών», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ