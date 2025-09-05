Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Τα 3 νέα trailers που καθηλώνουν

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Τα 3 νέα trailers που καθηλώνουν

Δυνατές συγκρούσεις και έντονα πάθη έρχονται στη νέα σειρά του Alpha “Porto Leone“.

Σκληρές αντιπαραθέσεις, σκηνές που κόβουν την ανάσα! Αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές.

Πόνος που γίνεται απειλή κι εκδίκηση.

Όταν η σιωπή σπάει, οι αποφάσεις μετατρέπονται σε όπλο.

Η Τρούμπα ζει κι  αναπνέει μέσα από καπνό, μουσικές, γέλια και σκιές. Εκεί όπου οι άντρες πιστεύουν πως κρατούν τα κλειδιά, οι γυναίκες  γράφουν τη δική τους ιστορία με αίμα, έρωτα και εκδίκηση.

Εκεί όπου όλα φλέγονται. Εκεί όπου τίποτα δεν συγχωρείται.

Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια  – Έρχεται στον Apha!

Δείτε τα trailers εδώ:

                              

