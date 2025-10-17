Μανωλάκου: Η κυβέρνηση φορτώνει στις πλάτες των αγροτών το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μανωλάκου: Η κυβέρνηση φορτώνει στις πλάτες των αγροτών το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Παραδέχεστε όλοι ότι είναι εκρηκτική η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο. Γιατί; Διότι υπήρχαν συσσωρευμένα προβλήματα από την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, τις χαμηλές τιμές παραγωγού, που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα, αλλά και τις μεγάλες ζημιές που δεν αποζημιώνονται», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα.

«Τώρα ήρθαν να προστεθούν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τραγικές επιπτώσεις των ζωονόσων», ανέφερε η Διαμάντω Μανωλάκου για να καταγγείλει: «Τι σημαίνει αυτό; Ότι ουσιαστικά οι αγρότες δεν πληρώνονται τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, αλλά άρχισαν να δίνονται με το σταγονόμετρο και μάλιστα του 2024. Τους χρωστάτε 600 εκατομμύρια. Από την προκαταβολή του 2025 δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή – και φυσικό είναι να βγαίνουν να διαμαρτύρονται στους δρόμους. Και τι συναντούν; Την καταστολή με χημικά και κρατική βία, όπως κάνατε στους βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους στη Βοιωτία, δηλαδή επίθεση γιατί διεκδικούσαν την καταβολή των ενισχύσεων που η κυβέρνηση έχει μπλοκάρει, φορτώνοντας στις πλάτες τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη της παραμονής τους στις καλλιέργειες και τα κοπάδια τους. Τα ίδια και στη Φθιώτιδα. Επτά αγρότες δικάζονται σαν κοινοί εγκληματίες γιατί αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες ζωής».

Οι όροι και οι στόχοι της ΚΑΠ διευκολύνουν μόνο τους εμποροβιομηχάνους, για να παίρνουν σε χαμηλές τιμές την πρώτη ύλη και ταυτόχρονα να ενισχύονται οι μεγαλοαγρότες καπιταλιστές, ούτως ώστε να γίνουν μεγαλύτεροι συγκεντρώνοντας τη γη και την παραγωγή, δηλαδή διευκολύνοντας την οικονομική μεγέθυνσή τους, είπε η βουλευτής του ΚΚΕ και επισήμανε ότι «κάθε χρόνο φεύγουν όλο και περισσότεροι μικρομεσαίοι αγρότες γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. «Τους διώχνετε. Ε, δεν είναι σαν τους τραπεζίτες που τους χρηματοδοτείτε με δισεκατομμύρια από τις πλάτες του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα τους απαλλάσσετε από όλους τους φόρους!», είπε η κυρία Μανωλάκου.

