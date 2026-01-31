Λατινοπούλου κατά Πλεύρη: Aντί να βάζετε ψεύτικη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στα Ίμια, σας προκαλώ να πάτε να την σηκώσετε

Την αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκάλεσε μία ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων.



«Κύριε Πλεύρη αντί να βάζετε ψεύτικη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στα Ίμια, αν πιστεύετε αυτό που γράφετε σας προκαλώ να πάτε να την σηκώσετε ειδάλλως να ανακοινώσετε πως μπορεί κάθε Έλληνας να μεταβεί στα ΙΜΙΑ και να το κάνει. Κυβέρνηση είστε αν το έχετε ξεχάσει. Γιατί και το σανό που πουλάτε πρέπει να έχει κ ένα όριο. Σας περιμένω λοιπόν» έγραψε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Η κ. Λατινοπούλου σε δήλωσή της χθες ανέφερε μεταξύ άλλων: «Συμπληρώνονται φέτος 30 χρόνια από τη μαρτυρική νύχτα της 30ής προς 31η Ιανουαρίου 1996, όταν στην περιοχή των Ιμίων γράφτηκε με αίμα μία από τις πιο οδυνηρές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τότε που η πατρίδα θρήνησε την απώλεια τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού:

• του Χριστόδουλου Καραθανάση

• του Παναγιώτη Βλαχάκου

• του Έκτορα Γιαλοψού.

Τρεις Έλληνες ήρωες, αντάξιοι των ενδοξότερων θρύλων του Έθνους μας.

Τρεις αξιωματικοί που υπηρέτησαν μέχρι τέλους τον στρατιωτικό τους όρκο και θυσιάστηκαν για την εθνική ανεξαρτησία, υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους.

Η θυσία τους, όμως, δεν πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες πολέμου, αλλά εν καιρώ ειρήνης. Και αυτό αποτελεί τη βαρύτερη εθνική παρακαταθήκη – και ταυτόχρονα τη βαρύτερη πολιτική ευθύνη. Οι τρεις ήρωες των Ιμίων έπεσαν θύματα μιας χρόνιας φοβικής και ενδοτικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία απέναντι στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επέλεξε τη σιωπή, την υποχώρηση και τον κατευνασμό.

Μια πολιτική που οδήγησε στο γκριζάρισμα του Αιγαίου, που αποδέχθηκε την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και που εκκίνησε ιστορικά από το αντεθνικό δόγμα του «δεν διεκδικούμε τίποτα». Ένα δόγμα ασύμβατο με το ελληνικό μεγαλείο, το οποίο πλήρωσε η πατρίδα με αίμα στα Ίμια.

Τριάντα χρόνια μετά, η Ελλάδα δεν δικαιούται να σιωπά. Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ζητά, επιτέλους, με τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών, να ανοίξει ο φάκελος της τραγικής υπόθεσης των Ιμίων, ώστε οι Έλληνες πολίτες να μάθουν όλη την αλήθεια. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς σκιές, χωρίς πολιτική σκοπιμότητα. Η ιστορική μνήμη και η εθνική αξιοπρέπεια επιβάλλουν διαφάνεια και λογοδοσία».