Νέα αιματοχυσία στη Γάζα: 29 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Μεταξύ αυτών 6 παιδιά

Τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές το Σάββατο, σύμφωνα με νοσοκομεία στη Γάζα . Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται δύο γυναίκες και έξι παιδιά από δύο διαφορετικές οικογένειες, αναφέρουν αξιωματούχοι των νοσοκομείων που παρέλαβαν τις σορούς. Πρόκειται για μια από τις πιο αιματηρές ημέρες στη Γάζα από τότε που συμφωνήθηκε εκεχειρία τον Οκτώβριο, μεταδίδει το Sky news.

Το νοσοκομείο Σίφα ανέφερε ότι από πλήγμα στην πόλη της Γάζας σκοτώθηκαν μια μητέρα, τρία παιδιά και ένας συγγενής τους. Παράλληλα, το νοσοκομείο Νάσερ ανακοίνωσε ότι πλήγμα σε καταυλισμό με σκηνές στη Χαν Γιουνίς προκάλεσε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους ένας πατέρας, τα τρία του παιδιά και τα τρία του εγγόνια.

Αυτές οι επιθέσεις αναφέρθηκαν νωρίς το πρωί, πριν ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια, δηλώσει ότι μια ακόμα αεροπορική επιδρομή έπληξε αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 επιπλέον άτομα και τραυματίζοντας άλλα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει καταγράψει περισσότερους από 500 θανάτους Παλαιστινίων από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με τα πλήγματα. Μια μέρα νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τη Χαμάς για νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε συμφωνηθεί μετά από δύο χρόνια πολέμου. Σύμφωνα με αξιωματούχους νοσοκομείων, έντεκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν επίσης σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα στις 21 Ιανουαρίου, ανάμεσα στους οποίους δύο αγόρια 13 ετών και τρεις δημοσιογράφοι.

Τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, η οποία αποτελεί την κύρια οδό εισόδου και εξόδου από τη Γάζα για σχεδόν το σύνολο των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν εκεί.

Όλα τα σύνορα της Γάζας παραμένουν κλειστά από την έναρξη του πολέμου, αν και η Ράφα άνοιξε για μικρό χρονικό διάστημα στις αρχές του 2025 για την απομάκρυνση ασθενών και τραυματισμένων Παλαιστινίων προς θεραπεία, στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν το πέρασμα της Ράφα ως «σανίδα σωτηρίας» για τους κατοίκους της Γάζας που έχουν ανάγκη από περίθαλψη, καθώς οι περισσότερες ιατρικές υποδομές εντός των εδαφών έχουν καταστραφεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι σχεδόν 20.000 άνθρωποι ενδέχεται να χρειάζονται θεραπεία.

Το Ισραήλ διατηρεί το πέρασμα της Ράφα κλειστό και προς τις δύο κατευθύνσεις από την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, απαιτώντας από τη Χαμάς να συμμορφωθεί με τη συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, ζωντανών και νεκρών.

Τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του 24χρονου Ραν Γκβίλι, ανακτήθηκαν πριν από περίπου μια εβδομάδα. Σκοτώθηκε στο κιμπούτς Αλουμίμ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, προτού η σορός του μεταφερθεί στη Γάζα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η «περιορισμένη επανέναρξη» την Κυριακή ευθυγραμμίζεται με το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Sky News αναφέρει πως το Ισραήλ φαίνεται ότι δεν θα θέσει όριο στον αριθμό των ατόμων που θα επιτραπεί να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω του περάσματος, αλλά θα περιορίσει τον αριθμό των ατόμων που θα επιτραπεί να επιστρέψουν στη Γάζα από την Αίγυπτο σε 150 την ημέρα. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποδηλώνουν ότι περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.