Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Παρίσι σήμερα ο πρωθυπουργός για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να πάρει μέρος στη σύνοδο της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία. Τη συνάντηση συγκαλεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος είναι να καθοριστεί η συμβολή κάθε χώρας στο πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο.

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στη γαλλική πρωτεύουσα με τη συμμετοχή 35 χωρών και αποσκοπεί στο να αναδείξει τη σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ουκρανία, γύρω από τους επιχειρησιακούς όρους που θα συνοδεύσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε από το Ελιζέ, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ενιαίας στάσης Δύσης και Κιέβου απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Στο Παρίσι αναμένονται συνολικά 27 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, κυρίως από την Ευρώπη, ενώ η παρουσία φτάνει τις 35 χώρες συνολικά. Ξεχωρίζει η πρώτη δια ζώσης συμμετοχή των ΗΠΑ με τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σηματοδοτώντας την ενεργότερη εμπλοκή της Ουάσινγκτον στη συμμαχία που δημιουργήθηκε την περασμένη άνοιξη, με πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, παρόντες στη σύνοδο θα είναι, μεταξύ άλλων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Οι συνομιλίες, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να επικεντρωθούν στους όρους για μια μελλοντική κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και στο πώς θα αντιδράσουν οι σύμμαχοι σε περίπτωση παραβίασης αυτής της συμφωνίας. Παράλληλα, θα τεθεί στο τραπέζι η σύσταση πολυεθνικής δύναμης για την ασφάλεια της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης πολιτικής συμφωνίας για ειρήνευση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την γαλλική προεδρία, οι τελικές αποφάσεις δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα το πρωί. Ο Γάλλος πρόεδρος διαμήνυσε πως οι ηγέτες θα ανακοινώσουν μόνο «όσα επιτρέπει το στρατιωτικό απόρρητο», γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις ούτε για τη σύνθεση ούτε για το μέγεθος της πολυεθνικής δύναμης.

«Φιλοδοξούμε να δείξουμε αύριο ότι ολοκληρώθηκε το έργο της σύγκλισης. Μπορούμε αξιόπιστα να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι της Συμμαχίας των Προθύμων και οι Αμερικανοί ξέρουν πώς θα δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μόλις ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός, μόλις ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν.