Κυριάκος Μητσοτάκης: “Κανείς δεν μπορεί να δεχθεί τον δεσποτικό αναθεωρητισμό που απειλεί τα σύνορα”

Ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του στην Σύνοδο Κορυφής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της περιοχής και φρόντισε να τονίσει, παρουσία μάλιστα του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς, ότι “κανείς δεν μπορεί να δεχθεί τον δεσποτικό αναθεωρητισμό που απειλεί τα σύνορα”. Εδώ το μήνυμα είχε δύο αποδέκτες, αφορώντας και στις δύο χώρες που επιδεικνύουν επιθετικότητα και αναθεωρητισμό σήμερα, την Ρωσία και την Τουρκία.

«Μετά την απροκάλυπτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Κανείς στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν μπορεί να δεχθεί τον δεσποτικό αναθεωρητισμό που απειλεί γεωπολιτική ισορροπία και τα αποδεκτά σύνορα. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται επειδή κάποιος την κατασκευάζει αυθαίρετα στο μυαλό του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην εισβολή στην Ουκρανία και την τουρκική επιθετικότητα.

“Αποδείχθηκε ότι υπάρχει πράγματι δυναμική για συνεργασία όλων των πλευρών της περιοχής και ταυτόχρονα η Σύνοδος αυτή χάραξε έναν οδικό χάρτη κοινών στόχων και αρχών που πιστεύω ότι μόνο μπροστά οδηγεί”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEEPC) στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μητσοτάκης, στην ομιλία του πρότεινε το 2033, ως χρονικό ορόσημο, για την προσχώρηση όλων των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. «Είναι ένας στόχος φιλόδοξος για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ρεαλιστικός, εάν επανέλθει στον αξιακό πυρήνα της Ένωσης η ιδέα της διεύρυνσης» υπογράμμισε.

“Η Νοτιοανατολική Ευρώπη, αυτή η ευαίσθητη περιφέρεια του παγκόσμιου χάρτη από ζώνη εντόνων και σύνθετων αντιθέσεων πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πεδίο δημιουργικών συνθέσεων και από καιρούς και εποχές αντιπαλότητας να περάσει σε μια νέα εποχή κοινής προσπάθειας. Ειδικά τώρα, σε μία περίοδο πολέμου και διεθνούς αναταραχής η Ευρώπη καλείται να προβάλει με το δικό της τρόπο το δρόμο της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας, της κοινής ασφάλειας και ευημερίας. Και σε αυτούς τους άξονες εδράζεται και η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα και είναι μια δικαίωση, πιστεύω, για την ελληνική προεδρία”, είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «κοινή επιδίωξη είναι η ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και η ανακούφιση των πολιτών από τις ανατιμήσεις».

“Η διακήρυξη που υιοθετήθηκε αποτελεί και ένα επίσημο κείμενο διαρκούς δέσμευσης των μερών στις αρχές της δημοκρατίας του κράτους δικαίου και στις ιδρυτικές αρχές του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης”, τόνισε ο πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι “βασική προτεραιότητα πλέον είναι η ευρωπαϊκή προοπτική όλης της περιοχής και ειδικά για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, που έχουν διανύσει μία μακρά διαδρομή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 20 χρόνια από τότε που άνοιξε ο δρόμος και πάλι στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας το 2003”.

“Σήμερα θεωρώ ότι έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε με πιο αποφασιστικά βήματα στην ενσωμάτωση των δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αναγνωρίζοντας ασφαλώς ότι πρέπει να προωθήσουν σημαντικά βήματα εναρμόνισής τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μόνο έτσι, άλλωστε, η ένταξη τους θα είναι ουσιαστική”, τόνισε.

Ακόμη ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως πρέπει να ολοκληρωθεί το παζλ σταθερότητας που η ΕΕ προσφέρει στα μέλη της εντάσσοντας σε αυτή και τα Δυτικά Βαλκάνια. «Η περιοχή μας θα ανταποκριθεί στην πρόκληση της συγκυρίας: τόσο στην ενεργειακή αυτονομία, όσο και στην κυριαρχία. Απαραβίαστο συνόρων και γειτονική συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ευχαρίστησε «για την ενεργό προεδρία του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter.

Απευθυνόμενος στον Κυρ. Μητσοτάκη, συνέχισε: “Διαδραματίζετε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας σε αυτή την περιοχή-κλειδί για την ευρωπαϊκή ειρήνη και σταθερότητα”.

Thank you @kmitsotakis for your active chairmanship of the #SEECP summit.

You play a pivotal role in promoting cooperation in this key region for European #peace and #stability pic.twitter.com/8UYdQmsuwe

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 10, 2022