Κόντρα για τις δηλώσεις Θρασκιά: «Τσιπρολογία και Άγιος ο Θεός, απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη – «Δύσκολα τα πράγματα στο κόμμα», λένε κυβερνητικές πηγές

«Με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχετικά με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με αφορμή την τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά περί διαλόγου με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, στο σχόλιο που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα “δεν είμαι ο Χάρι Πότερ”». Προσθέτει ότι «με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός». Διότι, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «στο σκεπτικό του Μαξίμου “με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι”. Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κοκ».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα», καθώς «οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη». «Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής του», υποστηρίζει.

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης, μέσω πηγών, στο σχόλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές ανάφεραν: «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».