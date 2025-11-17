Κόντρα για τις δηλώσεις Θρασκιά: «Τσιπρολογία και Άγιος ο Θεός, απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη – «Δύσκολα τα πράγματα στο κόμμα», λένε κυβερνητικές πηγές

Enikos Newsroom

πολιτική

Ράνια Θρασκιά

«Με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχετικά με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με αφορμή την τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά περί διαλόγου με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, στο σχόλιο που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα “δεν είμαι ο Χάρι Πότερ”». Προσθέτει ότι «με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός». Διότι, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «στο σκεπτικό του Μαξίμου “με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι”. Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κοκ».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα», καθώς «οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη». «Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής του», υποστηρίζει.

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης, μέσω πηγών, στο σχόλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές ανάφεραν: «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον ΕΟΠΑΕ-Πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης οι θεραπευμένοι;

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς στην υγεία και την ιδιωτική ασφάλι...

ΑΑΔΕ: Από 24 Νοεμβρίου το νέο Τελωνείο Δυτικής Αττικής – Ποια ενοποιούνται

Chromecast TV: 5 τρόποι για να το χρησιμοποιήσετε πέρα από το streaming σειρών

Πώς η φωτορύπανση σβήνει τον νυχτερινό ουρανό: Ένας απομακρυσμένο «αγρόκτημα τηλεσκοπίων» τον φέρνει ξανά στις οθόνες μας
περισσότερα
17:35 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Μου προκαλεί ντροπή η άδεια Βουλή – Δεν τιμάμε έτσι τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο

«Η εικόνα και η κατάσταση της Βουλής για τρίτη συνεχόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου είναι θλιβε...
17:10 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Προσήγαγαν τον γραμματέα της ΠΑΣΠ γιατί μετέφερε καρέκλες – Αναμένουμε απάντηση της κυβέρνησης

Την απάντηση της κυβέρνησης ως προς το ποιος έχει δώσει εντολές για «τυφλές προληπτικές προσαγ...
16:21 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Βουλή-Ζαχαράκη: Η Δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από τη βία και τον αυταρχισμό, απειλείται και από την προσπάθεια να διαστρεβλωθεί η μνήμη

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή, ούτε μύθος. Το Πολυτεχνείο είναι μια υπενθύμιση, μια προτροπ...
16:11 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Στηρίξτε τα νησιά του Αιγαίου και τις υποδομές τους

Την άμεση οικονομική υποστήριξη των νησιών του Αιγαίου και των υποδομών τους, ώστε να ενισχυθε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα