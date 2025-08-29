Κόντρα Γεωργιάδη – Καραγεωργοπούλου στη Βουλή: «Είστε πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες»

Σήμερα επιτελείται στο ΕΣΥ το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής ανακαίνισης όλων των εποχών, υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένης Καραγεωργοπούλου, στη Βουλή και τις καταγγελίες για περιστατικά επικινδυνότητας των υποδομών στα νοσοκομεία της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ υλοποιούμε συνολικά έργα ανακαίνισης σε 93 νοσοκομεία, 160 Κέντρα Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ. Πείτε μου μια θητεία, ενός υπουργού, οποιασδήποτε κυβερνήσεως, που έκανε έργα ανακαίνισης, όχι 600 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά 60 εκατομμυρίων. Την ώρα λοιπόν που χτίζουμε το ΕΣΥ όλο καινούργιο από την αρχή, και κάθε μέρα κάνω εγκαίνια σε μια κλινική που ανακαινίζουμε, έχετε το θράσος να μου κάνετε ερώτηση στη Βουλή, για μια φωτογραφία ψεύτικη που ανήρτησε μια υπάλληλος από έργα αποκατάστασης της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Γεννηματάς», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

H βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα εμπαιγμού που δεν αναβαθμίζουν το ΕΣΥ, ενώ η πραγματικότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ζοφερή και ενώ τα νοσοκομεία διαλύονται, οι γιατροί εξαντλούνται, οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους και ενώ περιστατικά επικινδυνότητας αποκαλύπτουν την κατάρρευση, όπως το πρόσφατο τραγικό γεγονός στην Αίγινα με μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της περιμένοντας ασθενοφόρο.

Αναφέρθηκε στην κατάρρευση ψευδοροφής στο νοσοκομείο Γεννηματά, την πτώση ανελκυστήρα στο ίδιο νοσοκομείο, επικαλέστηκε ανακοινώσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας για κενές οργανικές θέσεις, που δεν καλύπτονται, και για εξαντλητικά ωράρια εργασίας και τόνισε ότι παρά την τραγική υποστελέχωση είναι οι γιατροί και νοσηλευτές εκείνοι που κρατούν, αυτή τη στιγμή, όρθιο το ΕΣΥ.

Γεωργιάδης για το περιστατικό στην Αίγινα και τον ανελκυστήρα στο «Γεννηματάς»

Αναφερόμενος στο περιστατικό στην Αίγινα, ο υπουργός Υγείας είπε ότι υπήρξε αστοχία του Κέντρου Υγείας Αίγινας, διότι είχε τρεις οδηγούς, αλλά για κάποιους λόγους, που ερευνά η ΕΔΕ, εκείνη την ώρα και οι τρεις οδηγοί είχαν κλείσει τα κινητά τους.

«Το γιατί και πώς θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύστημα υγείας έχει περιστατικά αστοχίας, που μπορεί να παρουσιάσει κάποια στιγμή», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στο σύστημα αυτοαξιολόγησης των νοσοκομείων, το οποίο επικρίθηκε από την βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ως «επικοινωνιακό τέχνασμα εμπαιγμού» των πολιτών, ο υπουργός Υγείας είπε ότι είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται σε όλα τα μεγάλα συστήματα υγείας του κόσμου, ποσοστό 5% αποτελεί δείγμα επιστημονικής εγκυρότητας και συνεπώς το 30% που απάντησε στην πρόσφατη έρευνα, είναι ένα «συγκλονιστικό» ποσοστό. Το σύστημα αυτοαξιολόγησης είναι διαρκές, εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε ότι είναι εργαλείο αναγκαίο, ώστε να υπάρχει γνώση της πραγματικής εικόνας. «Εσείς θέλετε να τα παρουσιάζετε όλα μίζερα. Έχετε πολιτικό συμφέρον για να το κάνετε. Ο ασθενής όμως όταν βγαίνει από το νοσοκομείο, θα μπορεί να λέει αυτό που έζησε. Και ναι, οι δείκτες δεν είναι τέλειοι, αλλά είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι θέλετε να κάνετε την ελληνική κοινωνία να πιστεύει ότι είναι το ΕΣΥ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Σχετικά με την καταγγελία της πτώσης ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ο υπουργός Υγείας είπε ότι η εταιρεία που τον ήλεγξε τον βρήκε «μια χαρά», σήμερα δεν λειτουργεί εν αναμονή πορίσματος για το αν πράγματι έχει βλάβη και δεν υπήρξε καμία εκδικητική συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, σε βάρος της εργαζόμενης που έκανε την καταγγελία. Για την καταγγελία πτώσης ψευδοροφής, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου είχε διαπιστώσει ότι υπήρχε διαρροή νερού γι’ αυτό και είχε ανοίξει την ψευδοροφή για να στεγνώσει και στη συνέχεια να την αποκαταστήσει.

Κόντρα Καραγεωργοπούλου-Γεωργιάδη

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας δημαγωγό προπαγάνδας του ανύπαρκτου έργου σε σχέση με το ΕΣΥ, που εργαλειοποιεί μηνύματα μέτρησης ικανοποίησης και απαντήσεων των πολιτών για ένα ΕΣΥ που μετά την πανδημία, αντί η κυβέρνηση να το θωρακίσει, το έχει αφήσει να καταρρεύσει πλήρως. Σημείωσε δε ότι το 70% των πολιτών δεν απάντησε καθόλου στα sms για την αξιολόγηση και συνεπώς αυτό δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχία, ενώ, όπως είπε, η μεθοδολογία είναι ασαφής και δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων, τη δειγματοληψία, την ανωνυμία, την αξιοπιστία της διαδικασίας αυτής.

«Μια κυβέρνηση που θέλει να αξιολογήσει σοβαρά το ΕΣΥ θα αναθέσει ανεξάρτητη πανελλαδική έρευνα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, με επιστημονικά κριτήρια, δεν θα απουσιάζει η ανεξάρτητη αξιολόγηση. Εδώ δεν συμμετείχε καν ανεξάρτητος φορέας για να εγγυηθεί την εγκυρότητα ανάλυσης δεδομένων», είπε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και επέμεινε ότι η κατάρρευση των υποδομών και σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας και σε αγροτικά ιατρεία συνεχίζεται. Κατήγγειλε επίσης ότι κλιμακώνεται η ιδιωτική επιβάρυνση και ότι το 33% των συνολικών δαπανών υγείας το πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους και ότι η κατάσταση ιδίως στα νησιά είναι πολύ κακή, όπως στη Σάμο όπου για να κάνει κάποιος μαγνητική τομογραφία, πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του ή να πάει σε άλλο νησί. «Μιλάμε για συνταξιούχους και ανθρώπους που παίρνουν 300 και 400 ευρώ σύνταξη. Μπορεί για εσάς να μην σημαίνει τίποτα αυτό γιατί θα έρθει το ελικόπτερο να σας πάρει, θα έρθει το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να πάρει τον κ. Μητσοτάκη, αν χρειαστεί να μεταφερθεί για να νοσηλευτεί, αλλά εκεί ο μικροσυνταξιούχος θα πεθάνει, η γυναίκα που θα βρεθεί αβοήθητη στην παραλία, δεν θα υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου να τη μεταφέρει. Σε ολόκληρο το νησί της Σάμου υπάρχει ένα ασθενοφόρο και το νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο και λείπουν όλες σχεδόν οι ειδικότητες γιατρών», είπε η βουλευτής και υπογράμμισε ότι οι πολίτες πεθαίνουν αβοήθητοι και ας φορολογούνται πολύ σκληρά και πως ο υπουργός και η κυβέρνηση θα έπρεπε να ντρέπονται και να λογοδοτήσουν γι’ αυτή την κατάσταση αντί να μιλούν για το ΕΣΥ, με τον τρόπο που μιλούν.

«Η κ. Καραγεωργοπούλου εκπροσωπεί ένα κόμμα που εμπορεύθηκε, μήνες, τις θεωρίες περί ξυλολίου. Πάνω σε αυτές, η κ. πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εσείς κυρία συνάδελφε χτίσατε πολιτική καριέρα και τώρα, που βγήκε το επίσημο πόρισμα, ότι όλα αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν είχατε την ευγένεια να ζητήσετε ένα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, για όλα τα ψέματα που λέγατε τόσο καιρό και θα πείτε σε εμένα για εργαλειοποίηση;», απάντησε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Γιατί στη Σάμο υπήρχε μαγνητικός τομογράφος πριν γίνω εγώ υπουργός Υγείας και χάλασε τώρα; Αντιθέτως, επί δικής μου θητείας μπήκε και ο αξονικός τομογράφος στο ΤΑΑ και ο μαγνητικός στο ΕΣΠΑ. Το ένα μηχάνημα θα το βάλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, το άλλο μέχρι το καλοκαίρι που θα μας έρθει. Σαράντα χρόνια δεν είχε αξονικό και μαγνητικό τομογράφο η Σάμος! Τώρα θα αποκτήσει επί θητείας μου και βρίζετε εμένα! Και δεν ντρέπεστε! Τόσο άσχετη είστε!».

«Είστε πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες! Που ζείτε πάνω στη μιζέρια των ανθρώπων μπας και πάρετε καμιά ψήφο και δεν νρέπεστε! “Ξυλόλιο” και “ξυλόλιο” λέγατε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και τώρα μια συγγνώμη δεν είπατε, για τα ψέματά σας πάνω στους νεκρούς!», συνέχισε ο υπουργός και δήλωσε πολύ υπερήφανος για το νοσοκομείο Γεννηματά, διότι επί θητείας του γίνονται ταυτόχρονα η ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής, η ανακαίνιση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, η αναβάθμιση όλου του κλιματισμού, η ανακαίνιση της αγγειοχειρουργικής κλινικής, η αναβάθμιση του computer room, με το συνολικό κόστος ανακαίνισης, μόνο στο νοσοκομείο Γεννηματά, να ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.