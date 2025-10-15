Κίνημα Δημοκρατίας για Ανδρέα Παναγιωτόπουλο: Προσβολή για κάθε έννοια σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας οι δηλώσεις του για τους εργάτες γης και το 13ωρο

Κίνημα Δημοκρατίας για Ανδρέα Παναγιωτόπουλο: Προσβολή για κάθε έννοια σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας οι δηλώσεις του για τους εργάτες γης και το 13ωρο

Για προσβολή κάθε έννοιας ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κάνει λόγο το Κίνημα Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για τους εργάτες γης και το 13ωρο.

«Δεν υπάρχει “τρίτος κόσμος” όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα — υπάρχει μόνο ένας κοινός κόσμος, στον οποίο κάθε άνθρωπος δικαιούται ίσου σεβασμού», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας και καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ «να πάρει ξεκάθαρη και δημόσια θέση απέναντι στις δηλώσεις του βουλευτή του».

Αναλυτικά, από το Κίνημα Δημοκρατίας αναφέρουν ότι «οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, σχετικά με τους εργάτες γης και το 13ωρο, αποτελούν προσβολή για κάθε έννοια ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αναφορά του ότι “οι βορειότεροι, πιο ανοιχτόχρωμοι δεν αντέχουν, ενώ όσοι προέρχονται από τριτοκοσμικές χώρες είναι πιο “ψημένοι” στον ήλιο” συνιστά ρατσιστικό στερεότυπο που δεν έχει θέση σε καμία δημοκρατική κοινωνία. Η ίδια η χρήση του όρου «τριτοκοσμικές χώρες» μαρτυρεί νοοτροπία βαθιά απαξιωτική απέναντι σε ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για να επιβιώσουν. Δεν υπάρχει “τρίτος κόσμος” όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα — υπάρχει μόνο ένας κοινός κόσμος, στον οποίο κάθε άνθρωπος δικαιούται ίσου σεβασμού».

«Από έναν πολιτικό που στο παρελθόν, αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δηλώσει ότι “η Δημοκρατία δεν είναι πάντα καλή”, μπορεί κανείς να περιμένει πολλά. Όμως το να φτάνει σήμερα στο σημείο να δικαιολογεί εξαντλητικές συνθήκες εργασίας με φυλετικά κριτήρια, ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής και ηθικής υποκρισίας. Το Κίνημα Δημοκρατίας καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ξεκάθαρη και δημόσια θέση απέναντι στις δηλώσεις του βουλευτή του. Δεν υπάρχει καμία “προοδευτική” ή “αριστερή” εκδοχή του ρατσισμού. Υπάρχει μόνο η Δημοκρατία — και η υποχρέωση όλων μας να την υπερασπιζόμαστε στην πράξη», καταλήγει η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις Παναγιωτόπουλου

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχε αναφέρει ότι «δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 13 ώρες. Ιδιαιτέρως οι βορειότεροι και οι λευκότεροι. Τώρα οι τριτοκοσμικοί, από τις χώρες που είναι “ψημένοι” θα έλεγα στον ήλιο, αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα στο θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς να δουλεύει 13 ή 15 ώρες».

