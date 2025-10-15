Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο «SAFE»: Έχει κάνει αίτηση – Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτογραφία: Unsplash

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Ο κ. Ρενιέρ δήλωσε ότι «η Επιτροπή έχει λάβει αίτημα από την Τουρκία, όπως και από τη Νότια Κορέα, για συμμετοχή στο πρόγραμμα» και ότι η έγκριση της Κομισιόν για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE προϋποθέτει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Για να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο, θα πρέπει πρώτα, όπως εξήγησε, «να δώσει το πράσινο φως η Επιτροπή μέσα από την υιοθέτηση σύστασης προς το Συμβούλιο».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ανησυχίες» τις οποίες ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στον κανονισμό μας ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να δράσει ενάντια στα συμφέροντα ενός κράτους-μέλους ή της ίδιας της ΕΕ. Αυτό ισχύει πάντα», τόνισε ο κ. Ρενιέρ, μιλώντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Δημοτική Αστυνομία: Νέα πρόσκληση ΑΣΕΠ για τους διορισμούς- Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Δείτε τα προϊόντα με μείωση τιμής πάνω από 10%

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ίσως να μην είναι «παγωμένοι γίγαντες» τελικά – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
16:47 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σουηδία: Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία παρακολουθούν ρωσικό υποβρύχιο στη Βαλτική Θάλασσα

Ο σουηδικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που εισήλθε στη Βα...
16:22 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Αυστρία: Νευροχειρουργός κατηγορείται ότι άφησε την 12χρονη κόρη της να τρυπήσει το κρανίο ασθενούς

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Αυστρία, όταν μια νευροχειρουρ...
15:42 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση του περάσματος στη Ράφα – Eπικαλείται συμφωνία με την ΕΕ

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τη λειτουργία του συνοριακ...
14:49 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο του υπουργείου Παιδείας στη «Μεγάλη του Γένους Σχολή» – Δόθηκε εντολή εκκένωσης εντός 90 ημερών

Ανησυχία προκαλεί στους Έλληνες ομογενείς της Κωνσταντινούπολης η είδηση ότι, σύμφωνα με την ε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης