Κεραμέως: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε παγκόσμιο εκπαιδευτικό φάρο

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε παγκόσμιο εκπαιδευτικό φάρο για το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, αλλά και για τη διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας», σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, με αφορμή Pharos Summit 2022: Greek – U.S. Collaboration in Higher Education.

Η κ. Κεραμέως καλωσορίζει την παρουσία 30 αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και ευχαριστεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την συμβολή τους στην διοργάνωση της Συνόδου. Ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Κεραμέως αναφέρει:

«Είναι γεγονός! 30 κορυφαία αμερικανικά Πανεπιστήμια είναι στη χώρα μας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικών πανεπιστημίων σε οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία των τελευταίων 100 χρόνων του Institute of International Education (IIE), του οργανισμού μαζί με τον οποίο συντονίσαμε από κοινού την επίσκεψη των πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο του Pharos Summit 2022: Greek – U.S. Collaboration in Higher Education, η χώρα μας αναδεικνύεται σε παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Φάρο, τόσο για το υψηλό επίπεδο σπουδών όσο και για τη διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την σημαντική συνεργασία όλη αυτή την περίοδο, στον Πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis, στον Αμερικανό Πρέσβη στην Ελλάδα U.S. EMBASSY ATHENS, στην Αν. Υπουργό Παιδείας των ΗΠΑ Lee Satterfield, στον πρόεδρο του Institute of International Education (IIE) Allan Goodman. Πάνω από όλα όμως στην πανεπιστημιακή κοινότητα Ελλάδας και Αμερικής που στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων μας προς όφελος φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών.