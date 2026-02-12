Καραμανλής: Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

«Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος. Συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ» σημειώνει ο κ. Καραμανλης.

«Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική. Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου» καταλήγει η ανακοίνωση.

