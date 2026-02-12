«Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά» – Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη

Η ΕΛ.ΑΣ. ξαναχτύπησε στα social media, αυτή τη φορά με ένα βίντεο εμπνευσμένο από την Τσικνοπέμπτη.

«Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα. Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο.

«Εδώ μιλάμε για άλλον καπνό!»

Στο χιουμοριστικό σκετσάκι, ένας αστυνομικός έχει κάνει μια σύλληψη, όταν μια κάτοικος της περιοχής τον σταματά και τον ρωτά αν σκοπεύει να συλλάβει όλη τη γειτονιά τέτοια μέσα. «Κάτσε βρε αγόρι μου, λίγο καπνό είδατε και αμέσως μέσα; Τσικνοπέμπτη είναι! Αχ βρε παιδιά μου, έχω και τα γόνατά μου. Δηλαδή σήμερα θα συλλάβετε όλη την γειτονιά;».

Ο αστυνομικός απαντά «Ποια Τσικνοπέμπτη κυρία μου; Εδώ μιλάμε για άλλον καπνό!».

Δείτε το βίντεο: