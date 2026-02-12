Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Εξωτερική πολιτική για… τα μπάζα κάνουμε – Το μέλλον είναι δυσοίωνο με όσα γίνονται

«Εξωτερική πολιτική για τα… μπάζα κάνουμε» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Βλέπουμε την εικόνα, επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Η εικόνα είναι καθαρά επαγγελματική από την πλευρά της Τουρκίας. Είδαμε γαλάζιο χαλί στο αεροδρόμιο, γαλάζιο χαλί στο παλάτι. Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ είναι κόκκινο το χαλί με βάση το πρωτόκολλο. Είδα μία ελληνική σημαία χωρίς σταυρό, είδα τον Μητσοτάκη να τον υποδέχεται ο υπουργός Τουρισμού, το αντιλαμβανόμαστε αυτό; Αυτή είναι μία προσπάθεια να υποβιβάσουν την Ελλάδα» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόσθεσε: «Πάμε στην ουσία. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε βοήθεια από την Τουρκία για το θέμα των λαθροδιακινητών, όταν η ίδια η Τουρκία είναι το κράτος – λαθροδιακινητής. Είναι δυνατόν να ζητάς βοήθεια; Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αντί η Ελλάδα να ζητεί κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας που αφήνει τους λαθρομετανάστες να φεύγουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα εμείς ζητάμε τη βοήθεια της Τουρκίας.

Δεύτερον, είπε να τιμήσουμε τον σφαγέα, τον Κεμάλ Ατατούρκ ξεχνώντας ότι κατέσφαξε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.

Τρίτον, μίλησε για εμπόριο ξεχνώντας ότι 5,6 δισ. ευρώ είναι οι εισαγωγές της Ελλάδος από την Τουρκία και 1,5 δισ. ευρώ μόνο οι εξαγωγές μας. Έχουμε εμπορικό έλλειμμα τεράστιο.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός – και αυτό με συγκλόνισε- παραβίασε τη Συνθήκη της Λωζάνης, λέγοντας ότι οι μειονότητες μπορούν να γίνουν «γέφυρα φιλίας». Η Συνθήκη μιλάει για θρησκευτική μειονότητα. Η μόνη υποχρέωση που έχει η Ελλάδα με βάση τη Συνθήκη ήταν να διδάσκουμε τα παιδιά, τα Μουσουλμανάκια, αραβικά από το Κοράνι. Εμείς τα διδάσκουμε τουρκικά, παραβιάζοντας οι ίδιοι τη Συνθήκη, καθώς η Ελλάδα δέχεται τουρκικά εγχειρίδια που τα ετοιμάζει το τουρκικό υπουργείο Παιδείας.

Μίλησε επίσης για Χάγη. Η Χάγη δεν κρίνει επί κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά επί ανακηρυγμένης εθνικής κυριαρχίας. Αν πάμε στη Χάγη χωρίς προγενέστερα να έχουμε επέκταση 12 ν.μ. στα ανατολικά νησιά μας και αν δεν κάνεις και ανακήρυξη ΑΟΖ, είσαι χαμένος από χέρι. Και αυτό γιατί το δικαστήριο θα κρίνει επί των 6 ν.μ.. Δηλ. αυτό λέγεται προδοσία. Ζητάμε από την Τουρκία να πάμε στη Χάγη όταν η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να θέσει ζητήματα της Συνθήκης της Λωζάνης που αφορούν σε σημερινά τουρκικά νησιά που δεν καταγράφονται μέσα στη Συνθήκη, ως αμφισβητούμενα νησιά από την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό θα έκανε η Ελληνική Λύση. Δεν θα διεκδικήσω τα νησιά αυτά, θα αμφισβητήσω την τουρκική κυριαρχία ως ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει και η Τουρκία να κάνει ένα βήμα πίσω».

Τέλος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι «το χειρότερο είναι ότι η Τουρκία τις επόμενες ημέρες θα κάνει χρήση της NAVTEX για να κάνει την άσκηση Γαλάζια Πατρίδα στο Αιγαίο, την άσκηση που κόβει το Αιγαίο στη μέση και το καλοκαίρι που θα γίνει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ φοβάμαι ότι θα γίνει η μεγάλη ζημιά γιατί θα πάει ο Τραμπ. Η Σύνοδος θα γίνει στην Άγκυρα. Το μέλλον είναι δυσοίωνο με αυτά που γίνονται και τα λάθη μας».

«Η ακρίβεια βολεύει την κυβέρνηση»

Για το θέμα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι «οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι η ακρίβεια βολεύει την κυβέρνηση. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν τόσο περισσότερο ΦΠΑ εισπράττει η κυβέρνηση. Τα παίρνει αυτά η κυβέρνηση και τα επιστρέφει με τη μορφή επιδομάτων. Κλέβει τον Έλληνα αλλά του επιστρέφει κάποια επιδόματα με την έννοια ότι πρέπει να είναι όμηρος ο πολίτης στην επιδοματική πολιτική της ΝΔ και όχι στην αναπτυξιακή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αιτία είναι οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών, σούπερ μάρκετ και ανθρώπων του λιανεμπορίου. Πρέπει να σπάσουμε αυτή την τριγωνική σχέση. Αν δεν σπάσει, η ακρίβεια θα καλπάζει και ο Έλληνας θα χειμάζεται».

«Ο κ. Παναγόπουλος δεν εργάζεται και είναι πρόεδρος των εργαζομένων – Είναι λογικό αυτό;»

«Καταρχάς πρέπει να επαινέσουμε τον κ. Βουρλιώτη γιατί κάνει καλά τη δουλειά του» είπε αρχικά ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζοντας την υπόθεση Παναγόπουλου και πρόσθεσε:

«Αποδεικνύεται όμως ότι και οι συνδικαλιστικές ενώσεις λειτουργούν όχι ως υπηρέτες των εργαζομένων και των εργατικών δικαιωμάτων, αλλά ως υπηρέτες των πλουτοκρατών και της μπίζνας. Και εδώ έχουμε ξεκοκκάλισμα κρατικού χρήματος».

Έθεσε μάλιστα το θέμα ότι «χιλιάδες συνδικαλιστές δεν εργάζονται. Ο κ. Παναγόπουλος δεν εργάζεται και είναι πρόεδρος των εργαζομένων. Είναι λογικό αυτό; Μπορεί να είναι και 30.000 εργαζόμενοι συνδικαλιστές που δεν δουλεύουν».

«Ο κ. Παναγόπουλος έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Πάλι ψεύδεται η κυβέρνηση» είπε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο Κυριάκος Βελόπουλος και συμπλήρωσε: «Είχε φέρει άρθρο για το άρθρο 86 αλλά δεν έφερε τον εφαρμοστικό νόμο για να μπει σφραγίδα. Θέλουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα; Ένας νόμος χρειάζεται. Τέλος το ακαταδίωκτο σε όλους. Ο πολίτης θα είναι ίσος με τον βουλευτή και τον υπουργό. Η πολυνομία οδηγεί στην αναρχία και την παρανομία».

Έκλεισε δε, λέγοντας ότι «όλος ο πλανήτης σείεται από τις αποκαλύψεις Επστάιν και στην Ελλάδα δεν κουνιέται φύλλο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει».

