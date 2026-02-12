ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,5% ο πληθωρισμός – Πού καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις

Στο 2,5% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο του 2026 και μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στις τιμές στο μοσχάρι όπου έτρεξαν με 25%, στις τιμές των ενοικίων (+8,7% ) αλλά σημαντικές αυξήσεις υπήρξαν σε ένδυση-υπόδηση, όπως αυτό προέκυψε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά τα στοιχεία της Αρχής έδειξαν τα εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιανουαρίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2025 προέκυψε αύξηση 2,5%.

έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

2024. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024.

Σύγκριση Ιανουαρίου 2026 με Δεκέμβριο 2025

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,8% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 18,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών χειμερινών εκπτώσεων.

• 0,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ύδρευση, δημοτικά τέλη, αποχέτευση.

• 0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης.

• 0,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

• 1,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στους προσωπικούς υπολογιστές.

• 0,8% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς και ταξιδιού.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 1,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, τυριά, βρώσιμα έλαια, λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αρνί και κατσίκι, γιαούρτι, καφέ.

• 1,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 0,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.

• 2,1% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας