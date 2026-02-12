Τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η Αθήνα ανάσανε με βαθιά ανακούφιση μετά τη συνάντηση

Εστιάζοντας στη διατήρηση «ανοιχτών διαύλων διαλόγου» μεταξύ των δύο χωρών, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν εκτενώς τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, αναδεικνύοντας το θετικό μήνυμα της επαναπροσέγγισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον στόχο αύξησης του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις σε Γάζα και Συρία. Turkiye Today, Hurriyet Daily News και Anadolu Agency στάθηκαν τόσο στο κλίμα συνεργασίας όσο και στις πάγιες αλλά διαχειρίσιμες διαφορές που παραμένουν στο τραπέζι των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Haber: Η Αθήνα ανάσανε με βαθιά ανακούφιση μετά τη συνάντηση

Ο δημοσιογράφος της Haber, Ιλχάν Ταχσίν, αναφέρει: Η Αθήνα, για να το θέσω με δύο λόγια, είναι πολύ ευχαριστημένη με τη σημερινή συνάντηση στην Άγκυρα. Διότι το γεγονός ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτοί έδωσε στην Ελλάδα μια ανάσα ανακούφισης. Διότι μια χώρα 80 εκατομμυρίων ανθρώπων ακριβώς δίπλα, ενίοτε λόγω των εκρήξεων του Δένδια, έθετε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη».

Turkiye Today: Συζήτησαν «ανοιχτά και ειλικρινά» τις θέσεις τους

Το Turkiye Today αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκαν να «διατηρήσουν ανοιχτό τον διάλογο και να επεκτείνουν τη συνεργασία» κατά τη διάρκεια της έκτης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα.

Μετά τις διμερείς συνομιλίες στο Προεδρικό Μέγαρο και την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ερντογάν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διμερών σχέσεων, δηλώνοντας ότι «τα υφιστάμενα ζητήματα είναι σύνθετα, αλλά δεν είναι άλυτα υπό το διεθνές δίκαιο». Πρόσθεσε πως «αυτό που χρειάζεται είναι καλή πίστη, εποικοδομητικός διάλογος και η βούληση εξεύρεσης λύσεων».

Το δημοσίευμα τονίζει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «ανοιχτά και ειλικρινά» τις θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνέχιση της «θετικής δυναμικής» που ξεκίνησε με τη συνάντηση του Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα και τη Διακήρυξη των Αθηνών.

Hurriyet Daily News: «Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου», λέει ο Ερντογάν

Η Hurriyet Daily News, επισημαίνει πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε την επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της 5ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, όπου καταγράφηκε η δέσμευση για διατήρηση του διαλόγου μέσω της Διακήρυξης των Αθηνών. Όπως είπε, οι τρέχουσες επαφές «παρέχουν ευνοϊκή βάση για περαιτέρω πρόοδο».

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν «ανοιχτά και ειλικρινά» τις θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι, αν και τα ζητήματα είναι σύνθετα, «δεν είναι άλυτα εφόσον αντιμετωπιστούν στη βάση του διεθνούς δικαίου, της καλής πίστης και του εποικοδομητικού διαλόγου».

Anadolu: Τουρκία και Ελλάδα υπέγραψαν ευρύ φάσμα συμφωνιών συνεργασίας

Το πρακτορείο Anadolu επιλέγει να σταθεί στη σειρά διμερών συμφωνιών μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.