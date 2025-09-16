Γεροβασίλη στον Realfm 97,8: Δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης – Ο προοδευτικός χώρος οφείλει να συνεργαστεί για να δώσει εναλλακτική

Για τις πολιτικές εξελίξεις, τις δημοσκοπήσεις και τον προοδευτικό χώρο μίλησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία είναι ότι ο προοδευτικός χώρος οφείλει να συνεργαστεί και να προχωρήσει για να δώσει την εναλλακτική λύση. Εμείς είμαστε σαφώς υπέρ αυτής της αντίληψης ότι πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες για να μπορέσει να δοθεί λύση» είπε η Όλγα Γεροβασίλη.

Και συνέχισε: «Αλλά ξέρετε συνεργασίες με περιχαρακώσεις δεν γίνονται. Οφείλουν οι προοδευτικές δυνάμεις να δουν τα μείζονα, να δουν την μείζονα ανάγκη στην χώρα σήμερα που είναι αυτή της πολιτικής αλλαγής. Ξέρετε δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν είναι αρκετό ούτε είναι ένα αφήγημα με το οποίο μπορεί να πορευθεί πολιτική δύναμη. Ο προοδευτικός χώρος οφείλει και πρέπει να δώσει θετικό αφήγημα στην κοινωνία ούτως ώστε οι πολίτες να ελπίζουν ξανά ότι μπορούν να ξαναβρούν την αξιοπρέπεια τους».

«Σε εμάς δεν πήγαν πολλά πράγματα καλά τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια. Βέβαια εξαιτίας μας προφανώς. Δεν ευθύνεται κάποιος άλλος γι’ αυτό αλλά έχουμε περάσει όλες τις διασπάσεις, έχουμε περάσει περίοδο αναξιοπιστίας πλήρους και απαξίωσης και ένα διάστημα τώρα είμαστε σε μία φάση αναδιοργάνωσης. Επομένως είναι λογικό τα ποσοστά μας να μην είναι όσο δυνατά μπορούσαν να είναι και όσο δυνατά έπρεπε να είναι», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη.

Για τα σενάρια που φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα να ιδρύει νέο κόμμα είπε ότι «γράφονται πολλά λέγονται πολλά. Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρετε δεν έχει μιλήσει, δηλαδή δεν έχει πει ο ίδιος για τις προθέσεις του και νομίζω ότι ο σωστός δρόμος και τρόπος να αντιμετωπίσει κάποιος αυτό είναι να διατυπώσει ο ίδιος. (…) Είναι μία συζήτηση ερήμην του».

Ακούστε το ηχητικό: