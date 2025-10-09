Γεωργιάδης σε Βελόπουλο: Τα Τέμπη ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που δεν προσφέρεται για τυμβωρυχία και πολιτική εκμετάλλευση

Για «τραγικό δυστύχημα» έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη και τόνισε ότι δεν προσφέρεται για τυμβωρυχία και πολιτική εκμετάλλευση, απαντώντας στα πυρά που δέχθηκε και ο ίδιος προσωπικά και η κυβέρνηση συνολικά, από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Πράγματι ήσασταν ο πρώτος που επέβαλε στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ την άποψή σας για το ξυλόλιο. Γελούσαν την πρώτη ημέρα που το είπατε και δύο χρόνια μετά σας προσκύνησαν. Εγώ όπως γέλαγα τότε, έτσι γελάω και σήμερα και λέω τίποτα από αυτά δεν υπάρχει», είπε ο υπουργός Υγείας.

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «ένα τραγικό δυστύχημα ήταν. Ένα τραγικό δυστύχημα, που μακάρι να μην είχε συμβεί, που να τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι, αλλά που δεν προσφέρεται για άλλη τυμβωρυχία και για άλλη πολιτική εκμετάλλευση και ευτυχώς θα ξεκινήσει οσονούπω η δίκη για να φανούν όλα εκεί, να ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να προχωρήσει η χώρα την πορεία της χωρίς περαιτέρω διχασμούς. Οι διχασμοί έχουν κοστίσει στον ελληνικό λαό και δεν χρειάζονται. Δεν είναι προσφορά προς την πατρίδα, κάθε πολιτικός αρχηγός να το κάνει αυτό».

Αναφέρθηκε και στην στάση που έχει κρατήσει απέναντι στο αίτημα και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Η θέση που έχω εκφράσει είναι ότι «βεβαίως να γίνουν τοξικολογικές, χωρίς αυτό να προκαλέσει καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης», είπε ο κ. Γεωργιάδης και επανέλαβε ότι πραγματικός στόχος της κ. Κωνσταντοπούλου, ως συνηγόρου του κ. Ρούτσι, δεν ήταν οι τοξικολογικές αλλά η αναβολή της έναρξης της δίκης. Απαντώντας στις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση ελέγχει την Δικαιοσύνη, ο υπουργός Υγείας είπε ότι αυτό που συνέβη είναι ότι «κάποιοι δικαστές συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να ικανοποιήσουν και το δίκαιο αίτημα του πατέρα».

«Εγώ έχω την άποψη ότι οι τοξικολογικές δεν θα δείξουν απολύτως τίποτα γιατί δεν υπήρχε ξυλόλιο, ούτε ινδόλιο, ούτε βενζόλιο, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή εγώ δεν το πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνουν τοξικολογικές. Ας γίνουν τοξικολογικές για να φανεί αν αυτό που λέω εγώ είναι αλήθεια ή ψέματα. Αλλά εγώ από την αρχή έλεγα ότι δεν πρέπει αυτό το αίτημα του ενός πατέρα να πλήξει τα αιτήματα των άλλων γονέων που θέλουν να γίνει η δίκη. Αυτό είπα. Και τελικά αυτό έγινε. Το πανηγυρίζει η κ. Κωνσταντοπούλου γιατί κάτι πρέπει να πει. Απέτυχε η κ. Κωνσταντοπούλου, ευτυχώς για την Ελλάδα, γιατί ο μόνος δρόμος για να φανεί η αλήθεια και να επέλθει η κάθαρση είναι η Δικαιοσύνη», συνέχισε ο υπουργός Υγείας.

Η απάντηση μου στον ⁦@velopky⁩ στην Βουλή πριν λίγο https://t.co/nTO4r2BI06 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 9, 2025

Η κόντρα με Χρηστίδη

Λίγο αργότερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό να πάρει θέση για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στελέχους της ΝΔ.

«Θα σας διαβάσω κάτι. Θέλω να το ακούσετε με προσοχή και να μου πείτε την άποψή σας», είπε ο κ. Χρηστίδης και ανέγνωσε το εξής απόσπασμα: «Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, θα έπρεπε λογικά να νοσηλευτεί για λίγες μέρες ώστε να ξεκινήσει σταδιακά τη σίτιση με συγκεκριμένο διαιτολόγιο. Αντ΄ αυτού, πηγαίνει σπίτι του. Θα ακολουθήσει συγκεκριμένο διαιτολόγιο για να χάσει τα κιλά που πήρε. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι ο Μαχάτμα Γκάντι, μετά από 21 απεργίας πείνας, βρισκόταν σε κατάσταση ημιπαράλυσης, μη μπορώντας να σταθεί στα πόδια του. Συγγνώμη αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι».

Όπως κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αυτή η ανάρτηση είναι του πρώην προέδρου της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ στη Νάξο και προέδρου της κοινότητας της Νάξου και ζήτησε να ενημερωθεί ποια είναι τα αντανακλαστικά της Νέας Δημοκρατίας.

«Μου ζητάτε εμένα να σχολιάσω τη δήλωση πρώην προέδρου τοπικής και νυν προέδρου κοινότητας; Όχι δεν θα σχολιάσω τίποτα. Πάρτε τον τηλέφωνο να σας πει. Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκφράζει τη ΝΔ η δήλωση αυτή. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι αυτή η θέση της ΝΔ», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εγώ είμαι υπουργός Υγείας και έβαλα σταθμό του ΕΚΑΒ απέναντι, 24 ώρες, για να μην πάθει κάτι ο κ. Ρούτσι», είπε ο υπουργός Υγείας. Σχολιάζοντας αναφορές του κ. Χρηστίδη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις αρχικές δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου ότι αποτελεί το «ευαγγέλιο», ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι «έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα και ο κ. Παπαδημητρίου έχει κληθεί ως ύποπτος».

«Παίρνετε τη δήλωση του κ. Σκέρτσου πριν τα γεγονότα. Τα επόμενα γεγονότα είναι ότι η ελληνική Δικαιοσύνη, κατόπιν πορισμάτων από το ΕΜΠ, δύο διαφορετικών πορισμάτων, ένα από καθηγητή σχετικό με την πυρόσφαιρα, και έναν που έκανε τον έλεγχο των υλικών στα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και μετά τη μελέτη του σχετικού βίντεο, που έγινε η φασαρία, κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα και προφανώς οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι υπεράνω κάθε αρχής», είπε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Άρα συζητάμε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρόσφαιρα, που έχει ακυρωθεί από την πορεία των γεγονότων; Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να σιγοντάρει τον Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου και νομίζετε ότι θα κερδίσετε και ψήφους, ενώ στην ουσία καταστρέφετε έναν σεβαστό πολιτικό χώρο που σας έλαχε η μοίρα να εκπροσωπήσετε».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε και στην κριτική του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για τις δωρεές των ιδρυμάτων Ωνάση και Νιάρχου, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Φέτος το καλοκαίρι έχουν σωθεί δεκάδες ανθρώπινες ζωές από τα αεροσκάφη που μας χάρισε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πηγαίνουν στο Αιγαίο από νησί σε νησί και μεταφέρουν ασθενείς. Η πιο διάσημη περίπτωση είναι του παιδιού από το Μέτσοβο, που το πήγαν στην Ιταλία και μεταμοσχεύθηκε. Σύμφωνα με τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, κακώς τα παιδιά αυτά και οι άνθρωποι αυτοί σώζουν τη ζωή τους, γιατί δεν θέλετε να κάνουμε αποδοχή των χρημάτων του Ιδρύματος Νιάρχος», είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Kοντά στο σπίτι του φίλου μου του Κυριάκου, φτιάχνεται το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Nα ξέρουν οι ψηφοφόροι σας στη Θεσσαλονίκη ότι η Ελληνική Λύση δεν θέλει τα χρήματα του Σταύρος Νιάρχος».