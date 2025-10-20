Γεωργιάδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν ξέρω κράτος που μερίδα ανθρώπων ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με αφορμή και την κατάθεση ρύθμισης από την κυβέρνηση, αλλά και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο Action 24.

«Δεν γνωρίζω κανένα κράτος στον κόσμο όπου μια μερίδα οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Στον πλανήτη ολόκληρο δεν το έχω ξαναδεί. Τα μνημεία τιμούν όλους τους νεκρούς, το πένθος και τις δυστυχισμένες στιγμές του έθνους. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει το μνημείο για προσωπικές διαμαρτυρίες, χάνει την ουσία του. Για να παραμείνει αυτό που είναι το Μνημείο, πρέπει όλοι να σεβαστούμε την ιερότητά του και τον συμβολισμό του» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε: «Το μνημείο πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να αποτελεί σύμβολο του έθνους, όχι χώρο για προσωπικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αν δεχθούμε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να γράφει αιτήματα ή ονόματα, αύριο μπορεί να το κάνουν συνταξιούχοι ή οικοδόμοι».

«Από αύριο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας. Και θα πρέπει να τον ρωτήσετε τι σκοπεύει να κάνει με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και για τα ονόματα. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτόν τον χώρο» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Θα διαβάσω το βιβλίο του για να δω την οπτική του. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός πολιτικού που γράφει βιβλίο για να καταγράψει τα γεγονότα όπως τα έζησε και ενός που το μετατρέπει σε προεκλογικό φυλλάδιο.

Ο Τσίπρας είχε μεγάλο ταλέντο στην επικοινωνία, αλλά δεν το εξέλιξε και δεν το αξιοποίησε προς όφελος της χώρας. Δύο ήττες από τον Μητσοτάκη, με συντριβή, με διαφορά δεκάδων μονάδων, δείχνουν ότι το ταλέντο του δεν αποδόθηκε».