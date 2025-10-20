Αθηνά Οικονομάκου: Αυτό που έκανα εγώ ήταν τρομερή ανατροπή και θέλει μεγάλο θάρρος

Enikos Newsroom

lifestyle

Μπρούνο Τσερέλα Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/brunocerella.30

Νέες δηλώσεις έκανε στο Star η Αθηνά Οικονομάκου.

«Υπάρχει αλλαγή στη ζωή μου, μία νέα συνθήκη συνειδητοποίησης και αλλαγών. Κατάλαβα από την αρχή ότι η είσοδος του Μπρούνο στη ζωή μου θα τα άλλαζε όλα, γι’ αυτό και προχώρησα. Ο γάμος με τον Μπρούνο θα γίνει σύντομα. Κουμπάροι θα είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν είχα άγχος για τα παιδιά να ταιριάξουν με τον Μπρούνο. Ήξερα ότι ήταν υπέροχος. Όλα έγιναν ομαλά», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Και πρόσθεσε: «Ήμουν η πρώτη στην ελληνική σόουμπιζ που έκανα το επόμενο βήμα τόσο γρήγορα μετά από ένα διαζύγιο και το δημοσιοποίησα. Οι περισσότεροι έχουν και κατά τη διάρκεια του γάμου τους σχέση και δεν το μαθαίνει κανείς. Αυτό που έκανα εγώ ήταν τρομερή ανατροπή και θέλει μεγάλο θάρρος».

