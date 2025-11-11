Φλωρίδης: Έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση πολιτικού κόμματος

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης

Διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη έγγραφη απάντηση σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με θέμα «Έλεγχος για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση πολιτικού κόμματος και διαβίβαση δικογραφίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Η ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που είχε υποβληθεί από τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιώργο Μανούσο (σ.σ.: είχε εκλεγεί με το κόμμα «Σπαρτιάτες»), αφορούσε στο κόμμα «Φωνή Λογικής» και στο εάν έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σχετικά με καταγγελίες για πλαστογράφηση υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στην απάντησή, ενημερώνει τον βουλευτή ότι «σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρ.159680/10-10-2025 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 σε Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και πλέον, από τις 16 Ιουλίου 2025, βρίσκεται προς επεξεργασία σε Εισαγγελικό Λειτουργό. Επίσης, η εν λόγω δικογραφία συσχετίστηκε στις 15 Ιουλίου 2025 με προηγούμενη, που είχε σχηματιστεί στις 13 Μαΐου 2025».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3023/2002 (ΦΕΚ Α΄146) προβλέπεται ότι: «1. Το πολιτικό κόμμα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος ή η Διοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα και η έδρα του πολιτικού κόμματος και υποβάλλονται το καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους, τουλάχιστον πολίτες με δικαίωμα ψήφου».

Ο έλεγχος γνησιότητας των υπογραφών προκύπτει κατόπιν καταγγελίας πιθανής πλαστογράφησής τους, που διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Κώδικά Ποινικής Δικονομίας, αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσθέτει ότι φωτοαντίγραφα του καταστατικού του πολιτικού κόμματος ή της ιδρυτικής του διακήρυξης, με τις υπογραφές των πολιτών, διαβιβάζονται από τον Άρειο Πάγο στο Υπουργείο Εσωτερικών – Διεύθυνση Εκλογών – Τμήμα Εκλογών, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά νόμο αρμόδιο για τα αφορώντα τις εκλογές και τα πολιτικά κόμματα.

