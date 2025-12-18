Φίλης στον Realfm 97,8: «Δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδωροι στην εξωτερική μας πολιτική»

Για τα ελληνοτουρκικά, τη γεωπολιτική στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα Βαλκάνια μίλησε ο διεθνολόγος, Κωνσταντίνος Φίλης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά ο Κωνσταντίνος Φίλης είπε ότι «η εκτίμησή μου, με μεγάλο βαθμό επισφάλειας βέβαια γιατί ο κόσμος αλλάζει όπως βλέπετε με ραγδαίους ρυθμούς, είναι ότι θα μείνουμε σε μία ύφεση η οποία μπορεί άλλες φορές να είναι τύποις, άλλες φορές να είναι στην πράξη. Δεν έχει λόγο η Τουρκία, παρά την όποια ενόχλησή της με διάφορες ενέργειες της ελληνικής πλευράς και δεν έχει λόγο και η Αθήνα να σηκώσουν πολύ την ένταση. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα έχουμε κάποιες συναντήσεις σε υψηλό και σε υψηλότερο, ενδεχομένως υψηλότατο επίπεδο, μεταξύ των δύο κρατών που θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να αποσυμπιέσουν την ένταση».

Και συνέχισε: «Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι λησμονούμε πως έχουμε απέναντι μας μία χώρα η οποία έχει την καινοφανή θεωρία των γκρίζων ζωνών που αμφισβητεί ελληνική κυριαρχία. Έχει την αποστρατικοποίηση που ουσιαστικά μας ζητά να αποδυναμωθούμε αμυντικά γιατί δήθεν είμαστε δύο κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει απειλή εξ ανατολών για εμάς. Μιλάει για την Γαλάζια Πατρίδα που είναι ένα δόγμα ευθέως αναθεωρητικό».

Σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να ποντάρει στον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία ο Κωνσταντίνος Φίλης σημείωσε ότι «ο πολιτικός διάλογος και η θετική ατζέντα πάνε χέρι – χέρι με την αμυντική ενδύναμωσή μας. Σήμερα έχουμε την πρώτη καθέλκυση της φρεγάτας Belharra. Με τις 4 που θα παραλάβουμε θα είμαστε σε όχι πλεονεκτική θέση στη θάλασσα αλλά θα καταφέρουμε να μειώσουμε το handycap, δηλαδή αυτή την ψαλίδα που είχε ανοίξει τα περασμένα χρόνια με την Τουρκία. Στον αέρα βλέπετε ότι η Τουρκία πασχίζει να επανακάμψει στα F-35 από τα οποία έχει εκτοπιστεί ακόμα και θυσιάζοντας τους S-400 και με κάποιον τρόπο φαλκιδεύοντας τις σχέσεις με τη Ρωσία. Δηλαδή από τη μία προφανώς και πρέπει να συνομιλούμε με την Τουρκία αρκεί να υπάρχουν όροι, όρια και πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Δεν μπορεί να γίνεται άνευ όρων».

«Από την άλλη όμως πρέπει να ενδυναμωνόμαστε αμυντικά γιατί η Τουρκία είναι μία χώρα που καταλαβαίνει μόνο από στρατιωτική ισχύ και πρέπει βέβαια να αναβαθμίζουμε τη θέση μας με διάφορες συμφωνίες όπως αυτή για τα ενεργειακά με τους Αμερικανούς, διαμορφώνοντας μέτωπα με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πολύ περισσότερο από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε (…) ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, παρότι κράτος – μέλος της Ε.Ε. Άρα πρέπει λίγο και εμείς να αναδιατάξουμε τις συμμαχίες μας όπως το έχουμε κάνει και να αναθεωρήσουμε ένα μεγάλο στρατηγικής μας όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία αλλά και απέναντι στην Ευρώπη συνολικά», τόνισε ο διεθνολόγος.

Για τη Συμφωνία των Πρεσπών και την αμφισβήτησή της από τα Σκόπια και το γεγονός ότι η Αλβανή υπουργός Εξωτερικών έθεσε με υπαινιγμούς θέμα τσάμηδων ο Κωνσταντίνος Φίλης σημείωσε ότι «στα Βαλκάνια η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει το νήμα εδώ και πολλά χρόνια και επίσης είναι αλήθεια ότι θα πρέπει στα Βαλκάνια η Ελλάδα να ανακάμψει εμφατικά. Ως προς τη Βόρεια Μακεδονία αυτά τα οποία ακούγονται από τον Μίτσκοσκι είναι, θα μου επιτρέψετε τον όρο, φαιδρά υπό την έννοια ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πάρα πολύ καλά ‘δεμένη’. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει είναι μία συμφωνία την οποία δεν μπορεί κανένα από τα δύο μέρη να παραβλέπει. Βέβαια βλέπουμε ότι η Βόρεια Μακεδονία όχι μόνο την παραβλέπει αλλά ουσιαστικά την αναιρεί εν τοις πράγμασι με διαφόρους τρόπους. Όμως στο τέλος της μέρας δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα τους. Το όνομα τους το έχουν κατοχυρώσει και έχουμε κατοχυρωθεί και εμείς συνταγματικά και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει εκ νέου το Σύνταγμα για να τροποποιηθεί το όνομά τους ό,τι και να λέει ο Μίτσκοσκι. Όμως θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει καταγραφή όλων των παραβιάσεων της Συμφωνίας των Πρεσπών από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας και να γίνει πιο δυναμική στάση μας απέναντί τους».

«Ως προς την Αλβανία πρέπει να σας πω ότι έχουμε χάσει ευκαιρίες διότι όταν υπογράψαμε την συμφωνία το 2009 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, μία πολύ καλή συμφωνία για την Ελλάδα, εμείς όταν οι Αλβανοί τον έπαιζαν δύσκολοι δεν κυρώσαμε τη συμφωνία αυτή στο ελληνικό κοινοβούλιο όπως για εμένα οφείλαμε να κάνουμε και εν συνεχεία δεν πιέσαμε την Αλβανία με βάση την ευρωπαϊκή προοπτική και την νατοϊκή ένταξή της στο να κάνει, όχι παραχωρήσεις αλλά να κάνει τα αυτονόητα και σε σχέση με τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας, την οποία δεν σέβεται αυτή είναι η αλήθεια και σε σχέση με το ανύπαρκτο θέμα των τσάμηδων το οποίο εγείρει διάφορες στιγμές όταν θέλει η αλβανική ελίτ και κυρίως όταν παίζει με αυτό το κόμμα των τσάμηδων το οποίο είναι ισχνή η παρουσία του αλλά σημαντική στο αλβανικό κοινοβούλιο και βέβαια με το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδωροι στην εξωτερική μας πολιτική. Είχαμε την ευκαιρία ιδίως με την Αλβανία όπως με κάποιο τρόπο έγινε και με τη Βόρεια Μακεδονία πριν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ να ασκήσουμε πιέσεις με ευρωπαϊκό ‘καπέλο’. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Φοβούμαι ότι στην περίπτωση της Αλβανίας αυτό θα το βρούμε μπροστά μας» υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Φίλης.