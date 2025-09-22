Φάμελλος: Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε την επιχειρηματικότητα ούτε τη Θεσσαλονίκη

Επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκο Μερελή, και μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε την επιχειρηματικότητα ούτε τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκομαι σήμερα με τους επαγγελματίες της πόλης μας και ως προς το επάγγελμά μας και ως προς τον τόπο μας ο κ. Μητσοτάκης αποδείχθηκε ανεπαρκής», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, «ο κ. Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ ξέχασε την επιχειρηματικότητα και από τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι ξεχνάει και τη Θεσσαλονίκη, μιας και βγάζει τους παραγωγικούς φορείς από τη διοίκηση της ΔΕΘ- Helexpo» και διατύπωσε την πρόταση του κόμματός του να φύγει η ΔΕΘ-Helexpo από το Υπερταμείο, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δημόσιο συνεδριακό κέντρο με ενιαίο πάρκο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς την παραμονή του «Βελλίδειου», και να συνεχιστεί η εκπροσώπηση των παραγωγικών φορέων της πόλης στη διοίκηση της ΔΕΘ.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόβλημα της ακρίβειας, που, όπως είπε, πλήττει όλη την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους επαγγελματίες αλλά και τα νοικοκυριά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «στην Ελλάδα δουλεύουν όλοι, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, για να βγάζουν δισεκατομμύρια τα καρτέλ των τραπεζών, τα καρτέλ της ενέργειας και κάποιες μεγάλες αλυσίδες, αλλά και να μαζεύει δισεκατομμύρια υπερφορολόγησης, άρα υπερέσοδα και πλεόνασμα, το κράτος. Εμείς διαφωνούμε απολύτως με αυτή την πολιτική της κλοπής. Διότι είναι κλοπή από τα ταμεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα νοικοκυριά πολλών δισεκατομμυρίων».

Όπως είπε, κατέθεσε ερώτηση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρόβλημα της ακρίβειας και τον ρωτάει γιατί δεν κάνει δύο απλά πράγματα:

-Να μειώσει την έμμεση φορολογία.

-Να μειώσει τα υπερκέρδη φορολογώντας αυτούς που πρακτικά “κλέβουν” από τις τσέπες όλων, είτε νοικοκυριών, είτε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει, επίσης, την κατάργηση του τεκμαρτού, όσον αφορά στη φορολόγηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και να υπάρχει διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με προστασία της πρώτη κατοικίας αλλά και της επαγγελματικής στέγης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, είπε ότι στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χαρακτήρισε παράλληλα «πρωτοφανή» την απόφαση της κυβέρνησης να κάνει «έξωση» στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης από τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, που, όπως είπε, «για εκατό συνεχόμενα χρόνια είχαν μία παράλληλη πορεία με τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης».

Υπογράμμισε, δε, ότι «η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης είναι συνυφασμένη με την παρουσία των παραγωγικών φορέων για έναν αιώνα. Η ΔΕΘ δεν θα ήταν στο σημείο αυτό που είναι εάν δεν συμμετείχαν οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων στη διοίκηση της. Η μέχρι τώρα επιτυχία της κρίνεται από τη συμμετοχή τη δική μας. Δώσαμε τεχνογνωσία, δώσαμε χρήματα για να σταθεί από τα πρώτα της βήματα στα πόδια της και να γνωρίσει όλη αυτή την εξωστρέφεια στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφτηκε και τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΣΕΒΙΠΕΘ).