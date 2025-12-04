Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα καταθέτουν οι Χρήστος Μαγειρίας και Νίκος Μπουνάκης

  • Σήμερα καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Μπουνάκης, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου, σχετικά με δηλώσεις δημοσίων εκτάσεων ως ιδιόκτητων στη λίμνη Κάρλα.
  • Ο Χρήστος Μαγειρίας, ιδιοκτήτης της Ferrari της Πόπης Σεμερτζίδου, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για κέρδη από τυχερά παιχνίδια, μετά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
  • Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή το αίτημα της ΝΔ να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Στις 10:00 αναμένεται να περάσει το κατώφλι της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Μπουνάκης, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Μπουνάκης είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στο Ηράκλειο, μέσω του οποίου φέρονται να δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλευρά του Μπουνάκη έχει απορρίψει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι «ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες», κάνοντας λόγο για συκοφαντίες σε βάρος τους από τη ΝΔ.

Δεύτερος μάρτυρας θα είναι ο Χρήστος Μαγειρίας, κτηνοτρόφος και πραγματικός ιδιοκτήτης της Ferrari στην οποία είχε φωτογραφηθεί η αγρότισσα Πόπη Σεμερτζίδου. Οι αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Στο πόρισμά της, η Αρχή κάνει λόγο για «μεθοδευμένο σχέδιο», αναφέροντας αλλαγές λογαριασμών μεταξύ μελών της οικογένειας «προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς».

Ο Μαγειρίας, μεγαλοκτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Καλαμπάκα, αναμένεται επίσης να δώσει εξηγήσεις για τα κέρδη που δήλωσε από τυχερά παιχνίδια. Η Σεμερτζίδου στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι «δεν θυμόταν ακριβώς το ύψος» των ποσών.

Παράλληλα, νέα κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξέσπασε με αφορμή το αίτημα της ΝΔ να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού ως «χασάπη». Η αντιπολίτευση απείχε από την ψηφοφορία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κυβερνητικές πηγές.

