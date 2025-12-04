Κίνηση: Χάος στον Κηφισό έπειτα από τροχαίο, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σύνοψη από το

  • Καθυστερήσεις καταγράφονται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες, κυρίως λόγω τροχαίου στον Κηφισό.
  • Το τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Καλυφτάκη, οδήγησε σε πλήρη αποκλεισμό και των τριών λωρίδων, με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί.
  • Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην Αττική Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισός κίνηση

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, για ακόμη ένα πρωινό, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Καλυφτάκη. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ τα εμπορεύματα που έπεσαν στο οδόστρωμα οδήγησαν σε πλήρη αποκλεισμό και των τριών λωρίδων για αρκετή ώρα.

Πλέον, αν και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, και στα δύο ρεύματα.

 

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εξέταση αίματος που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο θανάτου μέσα στα επόμενα 5 χρόνια – Νέα έρευνα

Το κόλπο με την αναπνοή για να ανοίγετε τα σφιχτά καπάκια στα βάζα χωρίς δύναμη

Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή του – Ποια επιδόματα μπορεί να κατα...

Επίδομα θέρμανσης: Με ποιον τρόπο θερμαίνουν τα σπίτια τους τα νοικοκυριά – Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:59 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Χωρίς ταξί η Αθήνα και σήμερα μετά την παράταση της απεργίας – Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Με νέα 24ωρη απεργία από τις 6πμ σήμερα έως τις 6πμ της Παρασκευής, συνεχίζει ο κλάδος των ταξ...
07:42 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Νέα επιδείνωση από σήμερα με βροχές και καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα Πέμπτη και για ένα ολόκληρο 48ωρο με βροχές, καται...
07:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βαρβά...
06:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (4/12) στην Αθήνα και σε άλλες 17 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»