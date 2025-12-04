Κίνηση: Χάος στον Κηφισό έπειτα από τροχαίο, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, για ακόμη ένα πρωινό, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Καλυφτάκη. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ τα εμπορεύματα που έπεσαν στο οδόστρωμα οδήγησαν σε πλήρη αποκλεισμό και των τριών λωρίδων για αρκετή ώρα.

Πλέον, αν και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό