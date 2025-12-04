Χωρίς ταξί η Αθήνα και σήμερα μετά την παράταση της απεργίας – Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Πορεία των ταξί

Με νέα 24ωρη απεργία από τις 6πμ σήμερα έως τις 6πμ της Παρασκευής, συνεχίζει ο κλάδος των ταξί τις κινητοποιήσεις στην Αττική. Με την απόφαση αυτή, παρατείνεται η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών.

Στη σχετική ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2025 για προειδοποιητική 48ωρη απεργία των Ταξί της Αττικής, παρατείνει την απεργία για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Καλούμε όλα τα μέλη μας, αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 σε συγκέντρωση με τα οχήματα μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στην συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού) στις 10 το πρωί.

Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Ταξί προς όφελος όλης της κοινωνίας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της πόλης μας τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας».

Ο κλάδος ζητά να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του, ενώ παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές”.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουν συνάντηση με το υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

