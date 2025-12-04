Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τιμάται η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, με όσους φέρουν το όνομα να γιορτάζουν.
  • Η Αγία Βαρβάρα, Μεγαλομάρτυς από την Ηλιούπολη της Συρίας, οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη παρά την ειδωλολατρική ανατροφή της.
  • Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε από τον ίδιο τον πατέρα της, ο οποίος στη συνέχεια χτυπήθηκε από κεραυνό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βαρβάρα.

Αγία Βαρβάρα

Η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου. Καταγόταν από την Ηλιούπολη της Συρίας και ήταν κόρη του πλούσιου ειδωλολάτρη Διοσκούρου, ζώντας στα τέλη του 3ου – αρχές 4ου αιώνα, επί Μαξιμιανού.

Από μικρή έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της την κρατούσε απομονωμένη σε έναν πύργο για να την προστατεύσει. Παρατηρώντας όμως τη φύση από το παράθυρό της -τα βουνά, τα δάση, τα ρυάκια- άρχισε να αναζητά τον δημιουργό του κόσμου, συνειδητοποιώντας πως τα είδωλα δεν μπορούσαν να είναι οι δημιουργοί της ζωής. Έτσι οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη.

Η ομορφιά της έκανε πολλούς να ζητούν το χέρι της, αλλά εκείνη αρνήθηκε όλους, εξοργίζοντας τον πατέρα της. Όταν της επέτρεψε να βγαίνει από τον πύργο, η Αγία Βαρβάρα γνώρισε χριστιανές φίλες και βαπτίστηκε κρυφά.

Ο Διόσκουρος, πριν φύγει για ταξίδι, διέταξε να χτιστεί λουτρό για την κόρη του. Εκείνη, συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα, ζήτησε να γίνουν τρία παράθυρα αντί για δύο. Όταν ο πατέρας της επέστρεψε και έμαθε την αιτία της αλλαγής, εξαγριώθηκε, κι εκείνη έφυγε και κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Ένας βοσκός την πρόδωσε και ο Διόσκουρος την παρέδωσε στον έπαρχο Μαρκιανό.

Η Αγία υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά κάθε βράδυ οι πληγές της θεραπεύονταν θαυματουργικά. Τελικά καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό, τον οποίο εκτέλεσε ο ίδιος ο πατέρας της. Καθώς επέστρεφε, χτυπήθηκε από κεραυνό και έγινε στάχτη, ως θεία δίκη.

Το σώμα της ενταφιάστηκε με τιμές από τον χριστιανό Βαλεντίνο.

