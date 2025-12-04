Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βαρβάρα.

Αγία Βαρβάρα

Η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου. Καταγόταν από την Ηλιούπολη της Συρίας και ήταν κόρη του πλούσιου ειδωλολάτρη Διοσκούρου, ζώντας στα τέλη του 3ου – αρχές 4ου αιώνα, επί Μαξιμιανού.

Από μικρή έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της την κρατούσε απομονωμένη σε έναν πύργο για να την προστατεύσει. Παρατηρώντας όμως τη φύση από το παράθυρό της -τα βουνά, τα δάση, τα ρυάκια- άρχισε να αναζητά τον δημιουργό του κόσμου, συνειδητοποιώντας πως τα είδωλα δεν μπορούσαν να είναι οι δημιουργοί της ζωής. Έτσι οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη.

Η ομορφιά της έκανε πολλούς να ζητούν το χέρι της, αλλά εκείνη αρνήθηκε όλους, εξοργίζοντας τον πατέρα της. Όταν της επέτρεψε να βγαίνει από τον πύργο, η Αγία Βαρβάρα γνώρισε χριστιανές φίλες και βαπτίστηκε κρυφά.

Ο Διόσκουρος, πριν φύγει για ταξίδι, διέταξε να χτιστεί λουτρό για την κόρη του. Εκείνη, συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα, ζήτησε να γίνουν τρία παράθυρα αντί για δύο. Όταν ο πατέρας της επέστρεψε και έμαθε την αιτία της αλλαγής, εξαγριώθηκε, κι εκείνη έφυγε και κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Ένας βοσκός την πρόδωσε και ο Διόσκουρος την παρέδωσε στον έπαρχο Μαρκιανό.

Η Αγία υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά κάθε βράδυ οι πληγές της θεραπεύονταν θαυματουργικά. Τελικά καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό, τον οποίο εκτέλεσε ο ίδιος ο πατέρας της. Καθώς επέστρεφε, χτυπήθηκε από κεραυνό και έγινε στάχτη, ως θεία δίκη.

Το σώμα της ενταφιάστηκε με τιμές από τον χριστιανό Βαλεντίνο.