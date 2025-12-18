Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπρατάκος: «Δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιονδήποτε» – Τι είπε για τον Σημανδράκο

Στις συναντήσεις που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευ. Σημανδράκο αλλά και την «αγωνία» που είχε ο ίδιος για τη διαπίστευση του οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρθηκε ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, και νυν πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις.

«Στις δύο συναντήσεις που είχαμε (Μπρατάκος, Παπασταύρου και Βορίδης) με τον κ. Σημανδράκο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, μας ενημέρωσε (στην πρώτη) για μία εξαιρετικά δυσλειτουργική σχέση που είχε με τον υπουργό του, τον κ. Αυγενάκη καθώς και για έναν αριθμό 9.309 ΑΦΜ τα οποία δεν πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας, και (στη δεύτερη) να υπάρξει διαμεσολάβηση που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού διότι (ο κ. Σημανδράκος) θεωρούσε ότι οι δημόσιες δηλώσεις του κ. Αυγενάκη μπορεί να βλάψουν τον οργανισμό, κυρίως σε μία φάση όπου ο οργανισμός πέρναγε διαδικασία ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαπίστευση του».

Ο κ. Μπρατάκος επανέλαβε όσα και ο κ. Παπασταύρου είχε καταθέσει νωρίτερα στην εξεταστική επιτροπή, πως για ό,τι δεν προβλέπεται να πληρωθεί, για ό,τι δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, «να προχωρήσει όπως εκείνος κρίνει». Σημείωσε μάλιστα το εξής: «Από την πρώτη κιόλας συνάντηση καταλαβαίνω, ότι σε κάποια φάση της πορείας, μέχρι να γίνει και η επόμενη πληρωμή, που έγινε προς το τέλος Δεκεμβρίου, ότι θα παραιτηθεί. Όταν ο εποπτεύων υπουργός και ο πρόεδρος ενός οργανισμού τον οποίο εποπτεύει ένας υπουργός, δεν είναι καλή, είναι αναμενόμενο ότι κάπου εκεί θα οδηγηθεί».

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν ο κ. Σημανδράκος «σας είπε ότι δέχεται πιέσεις από τον υπουργό τον κ. Αυγενάκη για αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ, ο κ. Μπρατάκος απάντησε: «Δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιονδήποτε». Ειδικότερα για τη δεύτερη συνάντηση είπε ότι «ήταν σχεδόν διαδικαστική […] Είχαν γίνει οι πληρωμές. Είχε ολοκληρώσει τη δουλειά του. Από την πρώτη στιγμή είχε πει ο άνθρωπος ότι “δεν αντέχει άλλο” όλη αυτή την “τοξική σχέση” που είχε. Και ήταν αναμενόμενο ότι πάμε για τη διαδικασία της παραίτησης».

Για το εάν είχε άλλες επαφές με τον κ. Σημανδράκο, πέραν των συναντήσεών του στο Μαξίμου, ο κ. Μπρατάκος είπε ότι «είχα κάνει τηλεφωνικές επικοινωνίες διότι είχα αγωνία για τη διαπίστευση του οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τέλος, ερωτηθείς από τον κ. Λαζαρίδη για το υπόβαθρο της σύγκρουσης των κκ Σημανδράκου και Αυγενάκη, ο κ. Μπρατάκος είπε: «Η πληροφόρηση που είχα, για το γιατί υπήρχε αυτή η κακή σχέση με τον κ. Σημανδράκο, από τον κ. Αυγενάκη, είναι μία σειρά προβλημάτων που θεωρούσε ο κ. Αυγενάκης ότι υπήρχαν […]. Θυμάμαι την καθυστέρηση στην αποστολή των εγγράφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γι’ αυτό και είχα κάποιες επικοινωνίες μαζί του, στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο συναντήσεων. Δηλαδή, στοιχεία που έπρεπε να δώσει από τον Ιούλιο του 2023, δεν τα είχε δώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Ενεπλάκη η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για να μπορέσει να προχωρήσει η αποστολή. Ήταν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Μετά, εάν θυμάμαι και από την κατάθεση του αλλά και από αυτά που μου είχε πει, ήταν για κάποιες πληρωμές, που ενώ διευθυντές και διοικητικοί τού ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν κάποιες επιφυλάξεις, είχαν προχωρήσει, για κάποιες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί με τους τεχνικούς συμβούλους, χωρίς να έχουν συγκεκριμένα παραδοτέα.. Αυτοί ήταν οι λόγοι…».

Πηγές ΝΔ: «Γ. Μπρατάκος: Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια γενική παθογένεια της χώρας μας»

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβανόταν στις δικές του αρμοδιότητές, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «ο μάρτυρας ανέφερε πως η λειτουργία του Οργανισμού είναι μια γενική παθογένεια της χώρας μας».

«Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη πότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τα προβλήματα και την κακοδιαχείριση του ΟΕΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι ενημερώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2023 μετά από την επιστολή Σημανδράκου. Για τα ζητήματα που αναδεικνύονται ενημερώθηκε, αργότερα, από τα δημοσιεύματα που αφορούσαν τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ σημείωσε ότι ουδέποτε τέθηκε σε γνώση του από τον κ. Σημανδράκο οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πιέσεις από τον τότε υπουργό κ. Αυγενάκη» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ