Ένταση μεταξύ Βούλτεψη και Μπαλάφα: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα, όχι αίμα» – «Είστε νευρικούλα»

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και του Γιάννη Μπαλάφα σε τηλεοπτική συζήτηση.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για την ακρίβεια. Η βουλευτής της ΝΔ αντέδρασε καθώς θεώρησε ότι ο Γιάννης Μπαλάφας μετέφερε λανθασμένα τις δηλώσεις και έλεγε ψέματα.

«Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα», είπε ο Γιάννης Μπαλάφας.

Αμέσως αντέδρασε η Σοφία Βούλτεψη που ανέφερε ότι «δεν είπε τώρα. Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα».

«Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Σταματήσετε. Αυτό το στιλάκι να μην αφήνει τον άλλο να μιλήσει, δεν σας τιμά και εσάς», σχολίασε ο Γιάννης Μπαλάφας.

«Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε ‘τώρα’ ο κ. Μαρινάκης», απάντησε η Σοφία Βούλτεψη.

«Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της», είπε ο ο Γιάννης Μπαλάφας.

«Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό μπούλινγκ», ανέφερε η Σοφία Βούλτεψη με τον Γιάννη Μπαλάφα να της απαντά: «Έχετε μια νευρικότητα. Τώρα τελευταία εσείς της Νέας Δημοκρατίας έχετε μια νευρικότητα. Νευρικούλα είστε, νευρικούλα».

«Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (σ.σ. δείχνει τις φλέβες στο χέρι της) ρέει ψέμα και όχι αίμα», τόνισε η Σοφία Βούλτεψη.