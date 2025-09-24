Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ από το υπουργείο Ανάπτυξης

Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις του πλαφόν και του Κώδικα Δεοντολογίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, με  την ολοκλήρωση ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ -για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας- ανακοινώνονται οι σχετικές αποφάσεις για την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων:

  • Η πρώτη απόφαση, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl», αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.
  • Η δεύτερη αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων ενημερώθηκαν οι δύο εταιρείες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων».

