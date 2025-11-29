Χριστίνα Αλεξοπούλου: Δέχθηκε φραστική επίθεση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα – «Ο φασισμός δεν θα περάσει»

Φραστική επίθεση, από ομάδα συγκεντρωμένων που πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης, δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου (29/11) στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook η κ. Αλεξοπούλου: «Σήμερα δέχθηκα επίθεση από ανθρώπους που πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς», παραθέτοντας και βίντεο από την στιγμή της έντασης.

«Αυτή είναι η δημοκρατία τους! Καμαρώστε τα! […] Τους απαντώ καθαρά: ο φασισμός δεν θα περάσει. Με ψυχραιμία και με σεβασμό στον δημόσιο διάλογο δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε την άποψη των πολλών» προσθέτει η βουλευτής της ΝΔ.

Δείτε την ανάρτηση της κ. Αλεξοπούλου: