ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κ.Ο. της ΝΔ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ.

Δείτε live

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Magic Diabetes Bus: Η χριστουγεννιάτικη διαδρομή πρόληψης για τον διαβήτη επιστρέφει

Ανησυχητική μελέτη: Κοινές παιδικές λοιμώξεις μπορεί να προκαλούν καρκίνο της ουροδόχου κύστης στους ενήλικες

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Αρχίζει η καταβολή 22.160.000 ευρώ – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:09 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Υπέβαλε μήνυση στο ΑΤ Εξαρχείων – «Ο Ξυλούρης κατέθετε υπό την προστασία των βουλευτών της ΝΔ»

Για τις καταγγελίες της σχετικά με τον Γ. Ξυλούρη χθες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠ...
12:40 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα το απόγευμα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία των αγροτών

«Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα περιμένω όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε όπως το...
12:37 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ για εκλογή Πιερρακάκη: Σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη

Με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup άρχισε την ομιλία τ...
12:14 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ: Θέμα «αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς» της Κωνσταντοπούλου έθεσε ο Νικολακόπουλος

Την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, στην επιτροπή Δεοντολογ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα