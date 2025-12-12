Μητσοτάκης: Αντίστροφη μέτρηση για τον διάλογο με τους αγρότες – Βαριά ατζέντα στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ

  • Βαρύ κλίμα αναμένεται στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, με βουλευτές να ασκούν έντονη κριτική για τη διαχείριση του αγροτικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει την ετοιμότητα της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες.
  • Για αύριο, Σάββατο, είναι προγραμματισμένη πανελλαδική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας για τον ορισμό εκπροσώπων των αγροτών. Η κυβέρνηση αναζητεί λύσεις, εξετάζοντας παράταση της φθηνής τιμής αγροτικού ρεύματος και μέτρα για το αγροτικό πετρέλαιο.
  • Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα αναφερθεί επίσης στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, ως αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας. Θα αναλύσει και τον Προϋπολογισμό, τονίζοντας την ανακούφιση της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων και των συνταξιούχων.
Αρκετά βαρύ αναμένεται να είναι το κλίμα κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 12:00 στη Βουλή.

Μία πρώτη γεύση του πώς θα κινηθεί η σημερινή συνεδρίαση πήραν στο Μαξίμου από τη σύσκεψη στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές που εκλέγονται σε περιφέρειες με μεγάλο αριθμό αγροτών και κτηνοτρόφων άσκησαν έντονη κριτική για την πολιτική αλλά και επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος από την κυβέρνηση.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρεί να βάλει ένα τέλος σε αυτή την εσωστρέφεια και θα επαναλάβει εκ νέου ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αρκετοί βουλευτές της ΝΔ έχει προγραμματιστεί να λάβουν στη συνέχεια τον λόγο και να περιγράψουν τα σοβαρά προβλήματα και το αρνητικό κλίμα που αντιμετωπίζουν στις περιφέρειες τους.

Ταυτόχρονα για αύριο, Σάββατο είναι προγραμματισμένη πανελλαδική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας όπου από την κυβέρνηση αναμένουν να οριστούν οι εκπρόσωποι στο ενιαίο συντονιστικό των αγροτών.

Χθες έγινε μία πρώτη συνάντηση της αντιπροσωπείας παραγωγών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα. Κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν στο «Ποντίκι» ότι η επαναπροσέγγιση του αγροτικο-κτηνοτροφικού κόσμου κρίνεται ως ένα δύσκολο «στοίχημα» για το κυβερνών κόμμα καθώς τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα.

Η κυβέρνηση ταυτόχρονα αναζητεί και λύσεις και μέτρα για να προσέλθει στη συζήτηση με τους αγρότες. Όπως επιβεβαίωσε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8 o υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει να βρεθεί τρόπος να παραταθεί η φθηνή κλειδωμένη τιμή του ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος. Επιπλέον εξετάζονται και μέτρα που θα αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο καθώς ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται για την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη μείωση των τιμών των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Στο επίκεντρο Πιερρακάκης και προϋπολογισμός

Ωστόσο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του δεν θα αναφερθεί μόνο στο αγροτικό. Αναμένεται να μιλήσει και για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup και θα επισημάνει ότι πρόκειται για την αναγνώριση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με όσα θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί τεράστια επιτυχία και ψήφο εμπιστοσύνης από την Ευρώπη στην Ελλάδα και την πολιτική της κυβέρνησης.

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στον Προϋπολογισμό και θα αναλύσει πως ανακουφίζει τη μεσαία τάξη και κυρίως τις οικογένειες, τους νέους και τους συνταξιούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση μάχεται την ακρίβεια ενισχύοντας τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών και ο θετικός αντίκτυπος των μέτρων του Προϋπολογισμού και των αλλαγών στο φορολογικό σύστημα αναμένεται να γίνει αισθητός από την 1η Ιανουαρίου 2026.

